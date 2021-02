Francesco Renga parteciperà al Festival di Sanremo 2021: vi raccontiamo del famosissimo cantante, vincitore del Festival nel 2005, che vanta una carriera davvero brillante!

Sarà uno dei Big del Festival di Sanremo 2021: Francesco Renga presenterà la sua ‘Quando trovo te’. Non è affatto un volto nuovo allo show più amato e seguito dagli italiani. Il noto cantautore è salito sul palco dell’Ariston per la prima volta nel 2001 nella categoria Giovani: presentava ‘Raccontami’ e quel brano gli fece vincere il Premio della Critica. Da lì in poi è cominciata la sua carriera da solista: non tutti sanno che Renga è entrato nel mondo della musica facendo parte di un gruppo musicale, i Timoria. Dopo aver preso parte a Sanremo nel 2001, si presentò l’anno successivo, tra i Big: cantava ‘Tracce di te’. L’apice del successo è arrivato con canzoni come Ci sarai, Meravigliosa (la Luna), e poi Angelo, canzone con la quale ha vinto il Festival nel 2005.

Renga ha preso parte a Sanremo per molti altri anni, fino ad oggi: la canzone che ascolteremo al Festival racconta la frenesia dei tempi moderni, gioca sulla metafora dello scorrere del tempo senza che niente ci tocchi, si legge sul web. Francesco Renga è ormai volto noto della televisione e voce storica della musica italiana.

Sanremo 2021, Francesco Renga: età, fidanzata ed il rapporto speciale con Ambra Angiolini

Classe ’68, è nato ad Udine ma a soli due anni si trasferì con la sua famiglia a Brescia, dove ha trascorso infanzia e giovinezza. Francesco è nato con la gemella Paola: i due hanno anche un fratello, Stefano, di otto anni più grande. Vi abbiamo già anticipato qualche curiosità sulla sua carriera: il famoso cantante non ha partecipato solo a programmi musicali in cui protagonista era la sua voce. Ultimamente abbiamo visto Renga anche come giudice ad Amici di Maria de Filippi, come giudice di All Together Now – La musica è cambiata. Francesco Renga, il cui nome all’anagrafe è Pierfrancesco Renga è seguito ed apprezzato da gran parte degli italiani per la sua magnifica voce ed anche in qualità di personaggio televisivo.

Vita privata

Compagna storica di Francesco Renga è stata Ambra Angiolini. Il cantante e la famosissima attrice italiana sono stati insieme per undici anni e dalla loro unione sono nati Jolanda, nata nel 2004, e Leonardo, nel 2006. La fine della loro storia d’amore è stata ufficializzata nel 2015. Entrambi hanno cambiato vita ma hanno mantenuto un magnifico rapporto, sereno e rispettoso anche per la tranquillità dei loro figli. E’ stato il cantante stesso a raccontare ai microfoni di Vanity Fair che lui e la sua ex hanno la fortuna di poter viversi i figli, anche trascorrendo del tempo tutti insieme. “Siamo felici di poterci dedicare a tempo pieno al tesoro che abbiamo messo al mondo“ le parole di Renga.

Oggi, il noto cantautore è impegnato con Diana Poloni, una ristoratrice bresciana. A quanto pare la loro storia d’amore va avanti da un bel po’, si legge sul web da 4 anni, ma solo negli ultimi mesi sono usciti allo scoperto.