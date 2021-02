Gaia Gozzi fa parte dei Big del Festival di Sanremo 2021: la famosa cantante è diventata famosissima in poco tempo, conoscete la sua storia? Vi sveliamo tutto!

Il Festival di Sanremo 2021 quest’anno vanta un cast davvero pazzesco: tra i Big in gara nello show più amato dagli italiani ci sarà anche lei, Gaia Gozzi! Dopo essersi classificata seconda alla decima edizione di X Factor, nel 2016, ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. In pieno lockdown, la dolce italo brasiliana vinceva il talent show di Mediaset. Ora Amadeus l’ha scelta fra i 26 big in gara al prossimo Sanremo: Gaia presenterà ‘Cuore amaro’, una canzone d’amore verso se stessa, come ha raccontato in un’intervista. Ci sono curiosità che non tutti conoscono su Gaia Gozzi: siamo qui per parlarvi della cantante in gara a Sanremo.

Sanremo 2021, Gaia Gozzi: età, la brillante carriera e chi è il suo fidanzato

Gaia Gozzi è nata a Guastalla, un Reggio Emilia, il 29 settembre del 1997: vive a Mantova ed ha il doppio passaporto italiano e brasiliano. La sua mamma, Luciana Piza Toledo, è brasiliana, mentre il papà italiano: Luciana è un’ex ballerina di danza classica e contemporanea, è una donna davvero incantevole. Il papà di Gaia invece, si legge sul web, è un dirigente d’azienda. Mamma Luciana, amante della musica, ha trasmesso questo amore a sua figlia che ne ha fatto un mestiere. Gaia, quando era allieva ad Amici di Maria De Filippi, raccontò del suo passato, prima di diventare famosa: la giovane non ha mai chiesto soldi o aiuto alla sua famiglia, ha sempre voluto lottare con le sue forze. “Non ho mai voluto far pesare la mia decisione di fare musica. Non ho mai chiesto soldi, solo alcune volte. Era necessario andare via di casa altrimenti non avrei mai scritto certe cose”.

Gaia ha due sorelle più piccole Giorgia e Frida: ecco un simpatico selfie su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Gozzi (@sonodoubleg)

Nel 2016 l’abbiamo vista per la prima volta in tv: Gaia entrava a far parte del gruppo di Fedez in X Factor. Come concorrente nel talent di Sky si classificò seconda e pubblicò l’EP New Dawns. Nel 2017 divenne la voce della sigla del cartone animato Miraculous con Briga, aprì il concerto di Giorgia ‘Oronero Tour’. Ad Amici di Maria De Filippi Gaia ha avuto un successo enorme: la sua voce, le sue canzoni, hanno conquistato tutti. Ha vinto quella edizione in pieno lockdown. Da lì è cominciata la brillante carriera della giovane italo brasiliana che è stata scelta da Amadeus per entrare a far parte dei 26 Big in gara nel prossimo Festival di Sanremo.

Vita privata

Gaia è fidanzata con Daniele Dezi, conosciuto con il suo nome d’arte Orang3. L’uomo fa parte del duo di producer Frenetik& Orange. E’ diventato famoso nel panorama musicale perchè ha collaborato con famosissimi artisti italiani. Daniele è papà di un bambino di 7 anni. Circa un mese fa, la cantante ha ufficializzato la sua storia d’amore pubblicando uno scatto con il suo compagno.