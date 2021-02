Uomini e Donne ha dato un annuncio tanto atteso: siete curiosi di sapere cosa succederà nella puntata di domani? Vi sveliamo tutto!

Uomini e Donne è uno dei programmi in onda su Canale 5 più longevi della rete Mediaset. E’ condotto da Maria De Filippi e la prima messa in onda risale al 1996! Da ieri ad oggi sono cambiate tante cose: il programma ha aggiunto sempre più novità, l’ultima riguarda l’unione tra il Trono Classico e quello Over! La pagina Instagram del dating show lancia sempre annunci e piccoli spoiler: uno ne è arrivato proprio pochi minuti fa. Riguarda la tronista Sophie Codegoni che, a quanto pare, è arrivata alla fine del suo percorso! Uomini e Donne ha fatto sapere che domani, venerdì 19 febbraio, andrà in onda la scelta della splendida tronista: l’appuntamento è, come sempre, alle 14.45 su Canale 5! Ma chi sceglierà la tronista? Noi lo sappiamo già perchè la puntata è già stata registrata ed ovviamente sono uscite le anticipazioni!

Uomini e Donne, finalmente l’annuncio tanto atteso: succederà domani

Domani, venerdì 19 febbraio, assisteremo in onda su Canale 5 alla scelta di Sophie Codegoni! Andrà in onda la decisione finale della tronista che è arrivata a fine percorso con due corteggiatori, Matteo e Giorgio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

I più romantici, gli amanti delle sorprese, non hanno già letto gli spoiler spuntati subito dopo la registrazione della puntata. I più curiosi invece sono nel posto giusto: volete sapere chi ha scelto la giovane vero?

Sophie Codegoni ha scelto Matteo Ranieri! Dopo un percorso di alti e bassi, la tronista ha deciso di abbandonare il programma insieme a lui che con la sua dolcezza ed il suo bell’aspetto è riuscito a conquistarla! Non ci resta che assistere alla pioggia di petali sulla neo coppia: l’appuntamento è per domani, venerdì 19 febbraio, alle 14.45 su Canale 5!