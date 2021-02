Annuncio a sorpresa da Verissimo: lo show condotto da Silvia Toffanin sabato 20 febbraio, ospiterà personaggi famosissimi del mondo dello spettacolo. Date un’occhiata alle anticipazioni.

Sabato 20 febbraio 2021 è attesa una puntata davvero indimenticabile: Verissimo, come ogni sabato, regala intrattenimento, esclusive e tante emozioni. Vi abbiamo già anticipato che una delle ospiti sarà Belen Rodriguez: la modella argentina sarà nello studio di Silvia Toffanin per raccontare i giorni indimenticabili che sta vivendo. La showgirl è in dolce attesa: lei ed il suo compagno Antonino Spinalbese stanno per diventare genitori di un bebè, Belen darà un fratellino o una sorellina al suo Santiago! La Rodriguez racconterà ai microfoni di Canale 5 come sta vivendo la sua seconda gravidanza. Non sarà la sola a raccontare di sé, della sua vita…Sono uscite nuove indiscrezioni: Silvia Toffanin ospiterà in studio personaggi famosissimi nel mondo dello spettacolo. Ecco di chi si tratta.

Verissimo, ospiti sabato 20 febbraio: annuncio a sorpresa, ci sarà l’ex gieffina!

Verissimo torna sabato 20 febbraio con ospiti davvero incredibili. A partire dalle ore 16 su Canale 5 un nuovo appuntamento dello show condotto da Silvia Toffanin regalerà emozioni ed intrattenimento al pubblico Mediaset. Oltre a Belen Rodriguez, come già accennato, ci sarà anche il cantante Aiello: sarà per lui la prima intervista in tv. Dopo aver raggiunto il successo con ‘Arsenico’ nel 2019, i suoi brani sono diventati vere e proprie hit: ricordiamo Vienimi a Ballare o Il cielo di Roma. Il giovane cantante è uno dei Big del Festival di Sanremo 2021: racconterà ai microfoni di Verissimo della sua passione per la musica che da Cosenza l’ha portato fino al Teatro Ariston!

A grande sorpresa vedremo un volto televisivo amato e seguitissimo fino a pochi giorni fa, nella Casa più spiata d’Italia! Verissimo vedrà in studio Maria Teresa Ruta! La giornalista è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione in corso del reality: è stata eliminata dal televoto pochi giorni fa ed è pronta a raccontare la sua esperienza a Silvia Toffanin.

Non è tutto! Verissimo con un post su Instagram ha annunciato che ospite della conduttrice Toffanin ci sarà anche Ilaria D’Amico!