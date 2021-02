Sarà lei uno degli ospiti di Verissimo nella prossima puntata, sabato 30 febbraio 2021: il magnifico annuncio è arrivato poche ore fa! La notizia fa esplodere di gioia i fan.

Al centro della cronaca rosa c’è sempre lei, Belen Rodriguez. La splendida argentina sta per diventare mamma per la seconda volta: una gioia così grande non vede l’ora di raccontarla. E’ proprio questo l’annuncio magnifico che ha lanciato poche ore fa Verissimo: sabato 20 febbraio 2021 nello studio di Silvia Toffanin ci sarà Belen Rodriguez! La modella ha cambiato la sua vita da quando ha conosciuto Antonino Spinalbese: è innamorata persa del suo nuovo compagno, le dediche sui social sono sempre dolcissime. Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, l’argentina ha voltato pagina e dall’unione con il suo nuovo compagno nascerà un fratellino o una sorellina per il piccolo Santiago. Ma siete curiosi di vedere l’annuncio di Verissimo? Guardiamolo insieme!

Verissimo, magnifico annuncio: nella prossima puntata ci sarà proprio lei

Sabato 20 febbraio è attesa una nuova puntata di Verissimo ricca di ospiti e sorprese: una di queste è stata annunciata poche ore fa. In puntata vedremo la splendida Belen Rodriguez che presto diventerà mamma per la seconda volta. Nell’estate del 2020 ha iniziato una relazione con l’hair stylist Antonino Spinalbese e da poco la coppia ha annunciato di essere in dolce attesa. Sabato a Verissimo la showgirl racconterà il suo magico momento ai telespettatori di Canale 5 ed ovviamente alla conduttrice, Silvia Toffanin.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Come sanno già tutti, Antonino è un hair stylist e ieri, mercoledì 17 febbraio, Belen ha mostrato a tutti come il suo compagno le ‘cambiava look’. La Rodriguez ha deciso di indossare delle ‘clip’ e provare a vedere come sta con la frangetta: ovviamente, è sempre incantevole! E’ stata sua sorella Cecilia a lanciare la moda di questo taglio: la più grande dei tre però, Belen, ci ha tenuto a sottolineare che i suoi non sono capelli veri, ha voluto fare soltanto una prova!