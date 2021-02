Amici 20, amore al capolinea per due allievi: brutta notizia per i fan

Brutta notizia per i fan di Amici 20, l’amore tra due allievi della scuola sembra essere giunta al capolinea: ecco chi sono

La ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi entra nel vivo. Gli allievi iniziano la loro corsa verso il serale. Quest’anno i posti dovrebbero essere illimitati. Spetterà ai coach decidere le sorti degli allievi. Il talent show andrà in onda di sabato pomeriggio sino all’inizio del serale, previsto per il mese prossimo. In questi lunghi mesi nella scuola più famosa sono nate anche delle bellissime storie d’amore. Una di queste, però, sembra essere giunta al capolinea. Di seguito vi raccontiamo cos’è andato in onda nel daytime di ieri pomeriggio.

Amici 20, amore al capolinea per due allievi: di chi si tratta

Nel corso della ventesima edizione di Amici sono nate bellissime storie d’amore tra gli allievi del talent show. I primi sono stati la ballerina Giulia e il cantante Sangiovanni. I due sono stati poi seguiti da Martina e Aka ed infine da Rosa e Deddy. I più amati dal pubblico sono sicuramente Giulia e Sangiovanni. La ballerina, infatti, è una delle papabili vincitrici nella sua categoria, così come il cantante, il cui inedito già vola sulle piattaforme di streaming. La storia tra i due allievi della scuola più famosa d’Italia, però, sembrerebbe essere giunta al capolinea.

Nel daytime andato in onda ieri pomeriggio 5 su Italia 1, Giulia ha mostrato di essere gelosa della vicinanza tra Sangiovanni e Enula. I due hanno discusso a lungo e alla fine il cantante è giunto ad una conclusione. Sangiovanni ha dichiarato di voler pensare solamente alla musica e non perdere tempo con queste chiacchiere inutili. I due sembrerebbero essere giunti dunque ad una decisione drastica. La fine della storia d’amore ha lacerato il cuore di Giulia. Sangiovanni per lei è stata la prima storia d’amore. Anche i fan non riescono a digerire la fine della loro storia.