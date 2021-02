Anticipazioni della puntata di Amici di Sabato 20 Febbraio: in studio un ospite davvero speciale, sospesa la maglia proprio a lei.

Continuano le avventure all’interno della scuola di Amici. E, soprattutto, continua alla grande la corsa verso al serale di tutti i ragazzi rimasti nel talent. Domani, Sabato 20 Febbraio, andrà in onda una nuova puntata. Che, come ampiamente svelato dalle anticipazioni trapelate da ‘Il Vicolo delle News’, sembrerebbe che sia ricca di colpi di scena. Cosa è successo esattamente? E, soprattutto, a cosa assisteremo nel corso della puntata di domani? Da quanto si legge, sembrerebbe che ciascun talento abbia continuato ad esibirsi dinanzi al suo professore ed, ovviamente, a tutta la commissione per sapere se la sua corsa al serale proseguiva oppure no. Ma non è affatto finita qui. Sembrerebbe, infatti, che ci sarà in studio un ospite davvero speciale. E che, soprattutto, verrà sospesa la maglia ad una giovanissima e bravissima concorrente. Di chi stiamo parlando esattamente? E, soprattutto, siete curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Amici del 20 Febbraio, tutte le anticipazioni: cosa accadrà nella puntata di domani

Sembrerebbe proprio che la puntata di domani, Sabato 20 Febbraio, di Amici, sia davvero ricca di colpi di scena. Non soltanto perché, come raccontato precedentemente, assisteremo alle esibizioni dei giovani talenti rimasti nella scuole per continuare la corsa al serale, ma anche perché accadrà davvero di tutto. A partire, quindi, dal ritorno di Alberto Urso per il lancio del suo nuovo singolo. Fino alla sospensione di una maglia. Ebbene si. A distanza di pochissime settimane dall’inizio dal serale, sembrerebbe proprio che il percorso di una giovane ballerina stia davvero vacillando. Stiamo parlando proprio di Martina Miliddi. Unica ballerina di danza latina, sembrerebbe che, nella registrazione di AMici di oggi, si sia sentita dire dalla sua insegnante di non poter ricevere la maglia per un’altra settimana. Il motivo? Dalle anticipazioni trapelate sembrerebbe che Lorella Cuccarini non sia rimasta affatto soddisfatta dell’atteggiamento assunto dalla giovane Martina durante la settimana.

Cosa succederà adesso? Martina riuscirà a convincere la sua insegnante di meritare la maglia? Staremo a vedere!