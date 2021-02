Anticipazioni GF Vip venerdì 19 febbraio: la verità sul televoto sospeso, cosa accadrà nella puntata di questa sera.

Mancano poche ore ad una nuova puntata del GF Vip. Una puntata attesa come non mai: questa sera, infatti, scopriremo cosa ne sarà del televoto in corso tra Stefania Orlando e Giulia Salemi. Un televoto aperto come sempre al termine della scorsa puntata, lunedì sera, ma che nelle ultime ore è stato sospeso. Prima temporaneamente, poi, a quanto pare, definitivamente. Qual è il motivo e, soprattutto, una delle due concorrenti in nomination sarà eliminata? Come anticipato da Parpiglia nella diretta di ieri sera di CasaChi, scopriremo tutto durante la puntata di questa sera. Ma scopriamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere in diretta, nella puntata di venerdì 19 febbraio 2021.

Anticipazioni GF Vip venerdì 19 febbraio: perché il televoto tra Stefania e Giulia è stato sospeso?

Perché il televoto del GF Vip è stato sospeso? È questa la domanda che nelle ultime ore i telespettatori si chiedono continuamente. Ebbene, sembra chiaro che la risposta arriverà direttamente questa sera, durante la puntata in diretta. Il televoto tra Stefania e Giulia sarà annullato o una delle due concorrenti dovrà comunque uscire? Le ipotesi avanzate dal pubblico sono varie: allungamento del televoto fino a lunedì o inserimento di un terzo nominato, magari per via di un provvedimento disciplinare. Nelle ultime ore, infatti, una frase di Samantha De Grenet ha scatenato non poche polemiche sui social: potrebbe c’entrare qualcosa col blocco del televoto? Staremo a vedere. Quel che è certo è che, nel promo della puntata di stasera trasmesso su Canale 5, la parte relativa alla sfida tra Giulia e Stefania è stata tagliata: un chiaro indizio che c’è qualcosa che non va.

Ma, televoto a parte, si parlerà inevitabilmente di quanto accaduto in casa negli ultimi giorni. In particolare, dell’allontanamento tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò e della storia nata tra quest’ultima e Andrea Zenga. Come sempre, ai vip saranno mostrate clip e confessionali che li metteranno a dura prova. Infine, come saranno scelti gli ultimi finalisti? Nominati, catene di salvataggio o altri metodi? I vip in casa se lo chiedono e inevitabilmente anche i telespettatori. La finale del 1 marzo è sempre più vicina e il gioco ormai si è fatto davvero duro. Chi la spunterà? Appuntamento a questa sera, su Canale 5, a partire dalle ore 21 e 45. Ne vedremo delle belle!