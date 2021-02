Anticipazioni Uomini e Donne venerdì 19 febbraio: finalmente la scelta di Sophie, con due super ospiti; ecco cosa accadrà nella puntata di oggi.

È tempo di scelte a Uomini e Donne! È il momento più bello per i telespettatori della trasmissione, che finalmente vedono formarsi nuove coppie, dopo un percorso ricco di emozioni. Davide Donadei ci ha fatto emozionare scegliendo Chiara Rabbi, con la quale ha iniziato una storia d’amore che procede a gonfie vele. Adesso tocca alla bellissima Sophie Codegoni, la tronista più giovane della storia del programma. Solo 18 enne ma con carattere da vendere, la modella è stata indecisa fino all’ultimo tra Matteo e Giorgio, i due corteggiatori ai quali si è legata maggiormente. Qualche giorno fa, però, Sophie ha fatto la sua scelta, che andrà in onda proprio nella puntata di oggi, 19 febbraio 2021! Scopriamo cosa accadrà nei dettagli.

Anticipazioni Uomini e Donne venerdì 19 febbraio: finalmente in onda la scelta di Sophie, che emozione!

Pronti ad emozionarvi con musica strappalacrime e la cascata di petali rossi? Oggi, 19 febbraio 2021, andrà in onda la scelta della tronista Sophie Codegoni. Un percorso fatto di alti e bassi, quello di Sophie, che non è riuscita fin da subito a provare vere emozioni nel programma. Dopo un po’, però, il suo interesse per ii ragazzi è cresciuto sempre di più, fino ad arrivare appunto ad avere il nome della sua scelta. Si tratta di Matteo Ranieri, che con la sua timidezza e la sua dolcezza è entrato nel cuore della tronista sin dalle prime esterne. Per non uscirne più! Il corteggiatore ha detto si, ma per conoscere tutti i dettagli della loro scelta bisognerà sintonizzarsi su Canale 5 alle ore 14 e 45. Ospiti in studio per la scelta anche Davide e Chiara, l’ultima coppia formatasi proprio nelle studio della trasmissione. Insomma, nessuna brutta sorpresa e lieto fine per tutti in questa prima parte della stagione di Uomini e Donne.

Chi sono i nuovi tronisti

Ma se alcuni tronisti scelgono, altri sono pronti per iniziare un nuovo percorso, con l’obiettivo di trovare il vero amore proprio grazie alla trasmissione di Maria De Filippi. Sul trono, per la seconda parte di questa stagione, ci sono due uomini, Massimiliano e Giacomo, ed una donna, Samantha, bellissima e dal carattere ‘peperino’. Ne vedremo delle belle! Riusciranno anche loro a trovare l’anima gemella? Noi glielo auguriamo con tutto il cuore! In bocca al lupo!