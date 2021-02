A Verissimo, Belen Rodriguez ha raccontato del dramma vissuto prima della gioia della sua seconda gravidanza: la confessione choc.

È il momento che tanto aspettavamo. E, finalmente, è arrivato. Come ampiamente raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, nel corso della puntata di Verissimo di domani, Sabato 20 Febbraio, Belen Rodriguez sarà ospite di Silvia Toffanin. A distanza di un po’ di anni dalla sua ultima apparizione in quello studio, durante la quale ha raccontato del suo ricongiungimento con Stefano De Martino, la showgirl argentina tornerà a raccontarsi all’affezione pubblico di Canale 5. Senza alcun dubbio, la modella parlerà del suo rapporto con Antonino Spinalbese. Ed, ovviamente, della sua seconda gravidanza. Belen, infatti, è incinta di 16 settimane. Quindi, da come si può chiaramente comprendere, la sua gioia deve essere davvero alle stelle. Anche perché sappiamo benissimo di quanto la Rodriguez avesse voglia di diventare nuovamente madre. Stando ad un’anticipazione pubblicata sul sito di Mediaset Play, sembrerebbe che, prima di questa gioia, Belen e il suo compagno abbiano vissuto un vero e proprio dramma. Una vera e propria confessione choc, ve lo assicuriamo. E che, soprattutto, soltanto ora ha voluto raccontare. Scopriamo insieme i dettagli.

Belen Rodriguez, il dramma prima della seconda gravidanza: l’ha confessato solo ora

Da circa sedici settimane, Belen Rodriguez vive uno dei periodi più splendenti che una donna possa mai vivere: la gravidanza. A distanza di diversi anni dalla nascita del suo primogenito Santiago, l’argentina e il suo compagno Antonino si apprestano a diventare genitori. Un momento davvero speciale, da come si può chiaramente comprendere. Ma che, come raccontata dalla diretta interessata nello studio di Verissimo, sembrerebbe essere stata preceduta da un vero e proprio dramma. A Silvia Toffanin, per la prima volta in assoluto, l’argentina ha raccontato che, prima dell’annuncio ufficiale di questa seconda gravidanza, era già rimasta incinta. Ma di averlo perso dopo soltanto quattro giorni averlo scoperto. ‘Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto, eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto’, si legge sul Mediaset Play che riporta le parole della showgirl. Dopo questo momento, però, il dramma. Belen, dopo solo quattro giorni, perde il bambino. ‘Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio’, ha continuato a dire la Rodriguez. Svelando, poi, di aver avuto la fortuna di rimanere incinta il mese dopo.

È maschietto o femminuccia?

La domanda, quindi, sorge spontanea: il secondo bebè di Belen sarà maschietto o femminuccia? Ebbene: sarà una bellissima principessa. E, come svelato a Silvia Toffanin, si chiamerà Luna Marie.

Tantissimi auguri a mamma Belen e a papà Antonino!