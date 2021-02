C’è Posta Per Te, magnifico annuncio: domani, sabato 20 febbraio, ci sarà un ospite amato e seguito da tutti gli italiani. Guardate chi entrerà in studio!

Sabato 20 febbraio in prima serata su Canale 5 è pronta a tornare l’appuntamento con C’è Posta per Te! Lo show condotto da Maria De Filippi regala sempre storie commoventi, emozioni e spesso anche qualche risata: non possono mancare gli ospiti che Maria sceglie per ogni serata. Personaggi noti dello spettacolo, star internazionali, attori, cantanti e tanti altri VIP sono entrati nello studio di C’è Posta per Te nel corso delle edizioni: la scorsa settimana, sabato 13 febbraio, abbiamo visto la partecipazione al programma di Federica Pellegrini e Paolo Bonolis. Chi ci sarà invece questo sabato? L’annuncio è appena arrivata e..soprattutto le donne non vedono l’ora di assistere al suo ingresso! Guardate un po’ di chi si tratta.

C’è Posta per Te, ospite a sorpresa: sabato 20 febbraio ci sarà proprio lui in puntata

Curiosi di conoscere il nome dell’ospite che entrerà in studio sabato 20 febbraio? A C’è Posta per Te nella puntata di domani entrerà proprio Stefano De Martino! Una grande sorpresa per il pubblico televisivo che segue ed adora il giovane conduttore. E’ il canale social del programma ad annunciare l’ospite:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

“L’amatissimo e affascinante conduttore Stefano De Martino sarà tra gli ospiti della settima puntata di C’è posta per te, domani alle 21.15 su Canale 5! Ci sarete vero?” è la didascalia del post pubblicato dal canale Instagram del programma.

Lo abbiamo conosciuto ad Amici di Maria de Filippi in qualità di allievo. Il napoletano ha saputo conquistare tutti con i suoi passi di danza ed infatti, terminata l’esperienza da allievo, restò nel talent show in vesti di professionista! Con gli anni ha lasciato il ballo e si è dedicato alla conduzione: oggi il suo ‘Stasera tutto è possibile’ raggiunge numeri incredibili. Tra giochi, risate ed ospiti, lo show che va in onda il martedì su Rai 2 in prima serata è davvero uno spasso!