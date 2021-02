Chiara Carcano, noto personaggio di C’è Posta per Te, ha rischiato grosso mentre consegnava la posta: l’episodio è davvero incredibile, cos’è successo.

Chiara Carcano è l’unica componente femminile del gruppo di postini di C’è Posta per Te. Insieme alla bella postina troviamo Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Marcello Mordino. Pronti a sfrecciare col le loro biciclette, questi, solitamente consegnano la posta per la nota conduttrice, comunicando ai destinatari che c’è qualcuno che li attende al programma. Di solito la persona che manda a chiamare si trova dall’altra parte della busta, per dir loro qualcosa senza dire chi, proprio da veri postini. Non mancano però gli imprevisti, anche nei format più famosi di canale 5. E lo sa bene Chiara Carcano che recentemente, in un’intervista a Tele Più ha confessato di essere stata vittima di equivoco proprio mentre era in procinto di consegnare la posta. Di certo lei ora ne parla col sorriso, un ricordo simpatico capitato sul posto di lavoro, ma in quel momento la bella postina influencer non se l’è vista di certo bella. Ad aspettarla, la polizia.

C’è Posta per Te, Chiara Carcano vittima di un equivoco: arriva la polizia

La giovane inviata mora di C’è posta per te, mentre era solita consegnare, si è vista divenire protagonista di un episodio bizzarro. Esilarante, certo. Ma allo stesso tempo assurdo. La 29 enne web influencer ha dichiarato in un’intervista rilasciata al settimanale Tele Più di non essere stata riconosciuta dai mittenti a i quali era stata incaricata di consegnare la posta. Nonostante la Carcano si dice essere molto cauta nel “disturbare” le persone e soprattutto di suonare ai citofoni in modo molto adagio, ha dichiarato che nel momento in cui la famiglia (destinataria della posta) l’ha vista, oltre a non essere stata riconosciuta, è stata addirittura spacciata per una truffatrice cosicché questi hanno subito chiamato la polizia.

La Carcano in un primo momento ne è rimasta interdetta, ma in seguito ha subito chiarito l’episodio con le forse dell’ordine. E ora lo ricorda come un evento divertente e curioso della sua esperienza a Mediaset.