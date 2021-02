Attraverso una serie di storie caricate sui suoi canali social ufficiali, Claudio Bisio ha annunciato di essere risultato positivo al Covid.

A distanza di poco più di un anno dalle prime ‘avvisaglie’ di Coronavirus nel nostro Paese, il temibile virus cinese continua a mietere terrore, ansia e preoccupazione. I contagi, giorno dopo giorno, sono sempre più notevoli, lo sappiamo benissimo. Ed adesso, purtroppo, a fare stare in allerta tutta la popolazione sono le nuove varianti che sono state rintracciate in diverse parti d’Italia. Cosa fare, quindi? La risposta è davvero semplice: bisogna fare attenzione! E, soprattutto, tentare di non contagiarsi affatto. Anche perché, in tutti questi mesi, abbiamo avuto la piena testimonianza di come questo virus si mischi facilmente. Lo sa bene anche Claudio Bisio. Che, proprio alcune ore fa, attraverso una serie di stories caricate sui suoi canali social ufficiali, ha annunciato ai suoi sostenitori di aver contratto il Covid. ‘Sto bene, sto lottando’, dice il famoso attore e comico ai suoi followers. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Scopriamo insieme le sue parole.

Claudio Bisio positivo al Covid: l’ha appena annunciato sui social

Sono davvero tantissime le persone dello spettacolo che, nel corso di questi mesi, hanno annunciato di aver contratto il Covid. Tra questi, purtroppo, c’è anche Claudio Bisio. Proprio qualche ora fa, attraverso una serie di stories caricate sui suoi canali social ufficiali, l’attore e comico milanese ha annunciato di essere risultato anche lui positivo al temibile virus cinese. Non sappiamo come sia potuto accadere, sia chiaro. Fatto sta che, da come si può chiaramente comprendere dalle sue parole, sembrerebbe che le condizioni di salute del buon Bisio non destino particolare preoccupazione. ‘Sto bene, non ho febbre. Ho soltanto questa tosse fastidiosa e si è abbassata un po’ la voce’, dice l’ex colonna portante di Zelig al suo pubblico. Una brutta notizia, da come si può chiaramente comprendere. Soprattutto per lui. Che, come specificato, in questi giorni sarebbe dovuto essere a Roma per presentare una serie televisiva.

Facciamo a Claudio Bisio ed, ovviamente, a tutti coloro che hanno contratto il Covid una veloce guarigione.