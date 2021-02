Sanremo 2021, è appena arrivata una notizia ufficiale: sarà lei la quarta co-conduttrice del Festival! Ecco di chi si tratta.

Manca pochissimo a Sanremo 2021. Il Festival più amato dagli italiani si appresta ad essere uno dei più chiacchierati: si svolgerà in piena emergenza Coronavirus e nonostante ciò non deluderà le aspettative. Il Teatro Ariston sarà privo di pubblico: tutta Italia si collegherà su Rai Uno per le serate dal 2 marzo fino al 6. Sarà un’edizione tutta da ricordare! Pian piano spuntano gli ospiti della 71esima edizione dello show più seguito dagli italiani: molti nomi sono già stati svelati, altri devono ancora essere resi noti. Sappiamo per certo il nome delle prime tre co-conduttrici: Naomi Campbell, Elodie e Matilda De Angelis sono le prime tre figure femminili annunciate e confermate per le serate del Festival. Ci sarà Achille Lauro, il calciatore Ibrahimovic: figure importanti per un Festival davvero incredibile. Proprio pochi minuti fa è spuntato il nome della quarta co-conduttrice: ecco di chi si tratta!

Sanremo 2021, annuncio ufficiale: sarà lei la quarta co-conduttrice al fianco di Amadeus

Sanremo 2021 sta per arrivare con un cast davvero pazzesco. Oltre a Naomi Campbell, Elodie, Matilda De Angelis il Festival ospiterà sul palco, come quarta co-conduttrice anche Barbara Palombelli! Sarà proprio lei la quarta protagonista femminile dello show più seguito dagli italiani. La giornalista di lungo corso, conduttrice radiofonica e volto televisivo affermato, salirà sul Palco dell’Ariston al fianco di Amadeus per una serata del Festival. Precisamente sarà in diretta la serata del venerdì. Riporta tale notizia l’ANSA in una nota ufficiale.

Chi è Barbara Palombelli

Classe ’53, la Palombelli è uno dei volti televisivi italiani di maggior successo. Giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica: la donna, dal 2018, è al timone dei programmi Forum e lo Sportello di Forum. E’ diventata inoltre la presentatrice dell’access prime time di Rete 4 con Stasera Italia. E’ sposata con Francesco Rutelli, politico e giornalista italiano: dalla loro unione è nato Giorgio. La coppia ha inoltre tre figli adottivi, Serena, Francisco e Monica.