La bellissima donna che vedete in questo scatto, tratto da un celebre film è un volto amatissimo della tv: la riconoscete?

In questo scatto, tratto da un celebre film di molti anni fa, c’è una donna bellissima che oggi è un volto amatissimo della tv: la riconoscete? Iniziamo col dire che, anche oggi, è un vero splendore, affascinante e piena di grazia. Il personaggio di cui stiamo parlando è una straordinaria conduttrice, al timone di programmi amatissimi e tra i più seguiti del piccolo schermo. La nuova edizione di uno di questi è appena iniziata e vanta una giuria davvero d’eccezione e una serie di artisti incredibili. La magnifica donna protagonista di questa foto è originaria di Sulmona e, da bambina, era appassionata di pattinaggio. Il suo esordio televisivo è arrivato negli anni settanta, quando ha preso parte a “L’altra domenica”. Felicemente sposata e mamma di due bellissime figlie, ha anche due sorelle: una che è stata impegnata in politica e l’altra regista. Riuscite a riconoscerla?

Chi è questa bellissima donna, oggi celebre e amatissimo personaggio della tv?

Se vi dicessimo che la rivedremo questa sera, 18 Febbraio, alla conduzione di un talent amatissimo? Stiamo parlando proprio di lei, la bellissima e talentuosa Milly Carlucci! L’immagine che vi abbiamo mostrato è tratta dal film “Pappa e ciccia” con Lino Banfi e Paolo Villaggio. Si tratta di uno dei primi film a cui Milly Carlucci ha preso parte nel corso della sua carriera. La splendida artista, infatti, si è cimentata in svariate pellicole e anche in alcune miniserie televisive, prima di dedicarsi completamente alla conduzione. Inoltre, ha anche recitato in teatro. Milly Carlucci era ed è ancora oggi di una bellezza disarmante, non trovate anche voi? Eccola oggi, in uno dei post pubblicati sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Cosa ne pensate dell’immagine che vi abbiamo mostrato, avevate riconosciuto la celebre artista? Del resto, Milly Carlucci non è cambiata molto, il suo fascino è rimasto esattamente lo stesso, così come il suo meraviglioso sorriso!