GF Vip, l’abito di Giulia Salemi è iconico: l’avete riconosciuto? Lo ha indossato proprio lei nel 2000.

Una puntata incandescente, questa del GF Vip in onda questa sera 19 febbraio 2021. Una puntata che tutti attendevano per scoprire la verità sul televoto. Nei giorni scorsi, infatti, il televoto è stato bloccato per via di alcuni problemi tecnici e in molti si sono chiesti se la votazione fosse ancora valida o da annullare. Ma proprio questa sera, a inizio puntata, Alfonso Signorini ha specificato che il televoto è ancora valido e che questa sera una tra Stefania Orlando e Giulia Salemi dovrà abbandonare la casa. E per quella che potrebbe essere la sua ultima serata in casa, Giulia ha indossato un abito da favola! Un abito lungo a fantasia, con scollatura maxi e spacchi notevoli. Ma guardatelo bene: ricordate chi lo ha indossato? Vi sveliamo tutto!

GF Vip, l’abito di Giulia Salemi è iconico: l’avete riconosciuto? Ecco chi lo ha reso famoso nel 2000

Giulia Salemi è una delle protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip. Questa sera, però, potrebbe essere l’ultima serata della Salemi nella casa più spiata della tv. La bellissima influencer, infatti, è al televoto contro Stefania Orlando: una sfida tra due colonne portanti di questa edizione. E per quella che potrebbe essere l’ultima puntata, Giulia ha scelto un abito stellare! Un abito che non è passato inosservato, anche perché non è la prima volta che lo vediamo! Si tratta del famoso vestito verde Versace di Jennifer Lopez, anche conosciuto come Jungle Dress, indossato dalla star in occasione dei Grammy Award nel 2000. Un abito iconico, che il popolo di Twitter ha subito riconosciuto. Ecco uno dei tanti tweet apparsi questa sera:

Alla Salemi è arrivato il vestito iconico di JLo di Versace indossato nel 2000 e che ha fatto grandissimo scalpore e da quello che ho capito non importa se ha due opzioni lo deve indossare per forza o sì o sì. 😬#GFVip #prelemi #gsvip pic.twitter.com/nR5u6UrBOw — 𝑐. (@goddessdelrey) February 19, 2021

Eh si, si tratta proprio del meraviglioso abito di JLo, che, però, Giulia ha scelto di far modificare leggermente prima della puntata, chiudendo un po’ la scollatura. Che dire, Gulia è davvero meravigliosa! E lo sa bene, Pierpaolo Pretelli, che nella casa del GF Vip si è perdutamente innamorato della modella italo persiana. Sarò l’ultima sera che potrà dormire con lei in casa? Lo scopriremo durante la puntata! Stay tuned!