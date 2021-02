Magnifica sorpresa per il finalista del GF VIP questa sera di venerdì 19 febbraio: il concorrente non si aspetta nulla, date un’occhiata all’annuncio appena arrivato!

Questa sera di venerdì 19 febbraio è attesa una nuova puntata del GF VIP. Il reality più amato dagli italiani prosegue la sua messa in onda: questa edizione si è confermata la più lunga di tutte. La finale è in programma per il 1 marzo 2021: tre finalisti li abbiamo già,ovvero Dayane, Tommaso, Pierpaolo, chi altro riuscirà ad arrivare all’ultimo giorno del programma? Siamo però concentrati sulla puntata di questa sera: iniziano a spuntare le prime anticipazioni ed i telespettatori di Canale 5 non vedono l’ora di scoprire cosa succederà in diretta. Stasera ci sarà una sorpresa davvero sensazionale. Uno dei finalisti potrà vedere il suo papà: non se lo aspetta affatto, guardate l’annuncio appena arrivato. L’ha fatto sapere il canale Instagram del Grande Fratello VIP.

GF VIP, magnifica sorpresa per il finalista: l’annuncio appena arrivato, accadrà stasera

Accadrà stasera qualcosa di sensazionale. Il finalista Tommaso Zorzi riceverà una magnifica sorpresa da suo padre! La notizia è appena arrivata dal canale Instagram del programma: con un post il GF VIP ha lanciato questo spoiler riguardo la puntata di questa sera, venerdì 19 febbraio!

Nella precedente puntata andata in onda lunedì 15 febbraio Tommaso è stato il più votato nel televoto con Zelletta e Rosalinda: il pubblico ha deciso che è lui il concorrente immune alle nomination che vola dritto in finale. Stasera vedrà da vicino il suo papà? Non ci resta che attendere la diretta! Ma non è tutto…questa sera si parlerà anche della nuova storia d’amore nata nella Casa più spiata d’Italia. Ovviamente parliamo della neo coppia, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: i due inquilini si sono lasciati completamente andare, tra loro non ci sono più segreti. Nonostante le liti con Dayane Mello e la situazione fuori dell’attrice, i due piccioncini sembrano esser davvero innamorati. Stasera, venerdì 19 febbraio, fa sapere il GF VIP che scopriremo qualche dettaglio in più sul loro rapporto!