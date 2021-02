Grande Fratello Vip, brutte notizie a poche ore dalla quarantunesima puntata del reality di Canale 5: la conferma è stata appena svelata.

Siamo quasi giunti alla fine di questa quinta edizione del GF Vip. Eppure, a distanza di pochissime ore da questa quarantunesima puntata ricca di colpi di scena, sembrerebbe proprio che ci siano delle brutte notizie in arrivo. Si, avete letto proprio bene. Stando a quanto si apprende da Giornalettismo, sembrerebbe che c’è stato un clamoroso cambio di programmazione. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, state tranquilli: non è successo affatto nulla di grave. La puntata di questa sera, Venerdì 19 Febbraio, andrà regolarmente in onda. E, soprattutto, la finale resterà sempre per i 1 Marzo. Tuttavia, stando a quanto si legge su Giornalettismo, sembrerebbe che ci sia un’importante novità da sapere in merito a quello che accadrà dopo la fine del reality. Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo tutti i dettagli.

GF Vip, brutte notizie in arrivo poco prima della puntata: la conferma

Una vera e propria brutta notizia, quella che, pochissimi istanti fa, Giornalettismo ha reso ufficiale. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che ci sia un’importante novità da sapere. Sappiamo benissimo e, tra l’altro, l’abbiamo ripetuto anche precedentemente che la finale di questa quinta ed incredibile edizione del GF Vip andrà in onda Lunedì 1 Marzo. Eppure, sembrava che, dopo la puntata finale, ce ne sarebbe stata un’altra. La classica e cosiddetta reunion, quindi. Durante la quale, senza alcun dubbio, si sarebbero ripercorsi i momenti imperdibili di questi lunghissimi sei mesi. Da quanto si legge, però, sembrerebbe che Alfonso Signorini abbia detto ‘no’ a questa puntata conclusiva. Il motivo? Al momento, non lo sappiamo! Fatto sta che, da quanto si legge su Giornalettismo, sembrerebbe che il conduttore sia stato deciso a rinunciare a questa ultima puntata. Succederà qualche altre cosa? O, magari, ci sarà qualche colpo di scena? Chi lo sa! Staremo a vedere!

In attesa di scoprire cos’altro ci riserverà il GF Vip, non ci resta che seguire le ultime puntate. Pensate, mancano soltanto quattro puntate!