GF Vip, clamoroso colpo di scena: caos sui social, è successo a poche ore dalla puntata di questa sera.

Manca pochissimo all’inizio di una nuova puntata del GF Vip. Una puntata che si preannuncia ricca di sorprese. Nella casa, negli ultimi giorni, è accaduto di tutto, ma è quello che è successo fuori che ha scatenato un vero e proprio caos tra i telespettatori. Il televoto tra Stefania Orlando e Giulia Salemi, aperto lunedì sera, è stato sospeso a partire dalla tarda serata di mercoledì. Il motivo? “Problemi tecnici”, secondo quanto riportato sul sito del GF Vip. Per saperne di più, ovviamente, dovremo aspettare la puntata di questa sera. Ma proprio a poche ore dalla diretta è accaduto qualcosa di inaspettato. Scopriamo di cosa si tratta.

GF Vip, clamoroso colpo di scena: caos sui social, il televoto è ancora valido?

Il televoto tra Stefania Orlando e Giulia Salemi è ancora valido? È la domanda che i telespettatori del GF Vip si stanno ponendo da ormai tantissime ore. Improvvisamente, infatti, gli utenti non hanno potuto esprimere più la propria preferenza. E se inizialmente era stato bloccato soltanto il televoto online, successivamente anche quello tramite sms. Cosa accadrà quindi? Il televoto sarà annullato o una tra Stefania e Giulia dovrà abbandonare la casa questa sera? In tanti hanno ipotizzato che, dato il notevole problema, la votazione possa essere prolungata fino a lunedì. Poco fa, però, c’è stato un colpo di scena. Qualche ora fa, infatti, il televoto è stato improvvisamente sbloccato. E, sui social, i vari gruppi di fan si sono immediatamente organizzati per votare la propria beniamina nel poco tempo che resta. A quanto pare, però, i voti dati in precedenza sono stati eliminati e, di conseguenza, azzerati. Quale sarà quindi la decisione finale del GF? Basteranno poche ore di votazioni per ritenere il televoto valido? Essendo le nominate due concorrenti importanti ed amatissime dal pubblico, i fan chiedono l’annullamento di questo televoto, o, comunque, che sia prolungato. Un’ipotesi che non si esclude dato che, dalla pubblicità della puntata di questa sera, è stata tagliata la parte relativa alla nomination.

Insomma, tantissimi i dubbi e le domande in questo pre puntata. Domande alle quali troveremo risposte soltanto seguendo la diretta. Pronti per sintonizzarvi su Canale 5? Appuntamento a partire dalle ore 20 e 45. Si prospetta una serata incandescente.