Nel corso della quarantunesima puntata del GF Vip, Tommaso Zorzi ha svelato un inedito retroscena sul suo passato: la rivelazione in diretta.

Ve l’avevamo detto che la quarantunesima puntata del GF Vip sarebbe stata imperdibile, vero? In effetti, diteci la verità: è stato proprio così. Nel corso dell’appuntamento di Venerdì 19 Febbraio del famoso reality di Canale 5 è accaduto davvero di tutto. A partire, quindi, dal piccolo ‘chiarimento’ che Alfonso Signorini, ad inizio puntata, ha voluto fare sulla questione del televoto truccato. Fino allo scontro epocale tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Che, molto probabilmente, sancisce la fine della loro amicizia. Ecco, ma non è affatto finita qui. Nel corso di questa nuova puntata, come ampiamente anticipato, anche Tommaso Zorzi ha avuto la possibilità di vivere una gioia. E, soprattutto, di essere il protagonista indiscusso di un momento davvero incredibile. Di che cosa parliamo? Semplice: della splendida lettera che suo padre gli ha fatto recapitare. Ecco. È proprio in questo preciso istante che, molto probabilmente per la prima volta, Tommaso ha svelato un inedito retroscena del passato. Scopriamo insieme le sue parole.

GF Vip, Tommaso Zorzi svela un inedito retroscena del passato: le sue parole

È proprio dopo aver ascoltato le magnifiche parole che il suo papà gli ha riservato che Tommaso Zorzi, molto probabilmente per la prima volta, non ha affatto potuto fare a meno di svelare un inedito retroscena sul suo passato. È proprio alle telecamere del GF vip che l’influencer milanese ha rivelato di aver sofferto il pregiudizio e l’ignoranza della persone a causa della sua omosessualità. ‘Io l’ho sempre vissuta con una liberà estrema. Io, però, ho dovuto fare i conti con tanta ignoranza, con tanta ignoranza’, ha iniziato a dire Tommaso Zorzi al pubblico di Canale 5. Toccando, quindi, un argomento che sta a cuore davvero di tutti. ‘Io credo che non ci sia nulla di peggio che annientare un essere umano per ridurlo all’affetto che prova sotto le coperte ‘, ha continuato a dire il terzo finalista del reality.

Insomma, un retroscena davvero inedito. E che, purtroppo, evidenzia un problema molto reale e presente all’interno della nostra società.