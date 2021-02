GF Vip, televoto sospeso tra Stefania Orlando e Giulia Salemi: a poche ore dalla puntata succede qualcosa di inaspettato; scopriamo i dettagli.

Due giorni di vera confusione, quelli che stanno vivendo i telespettatori del GF Vip. A partire da mercoledì sera, infatti, il televoto tra Stefania Orlando e Giulia Salemi è stato sospeso per un problema tecnico. Inizialmente, però, era impossibile votare online, ma era concessa la modalità degli sms, l’unica a pagamento. Da qualche ora, però, gli utenti non riescono a mandare la propria preferenza neanche attraverso i messaggi. Cosa sta succedendo? L’annuncio apparso sul sito e sul’app, inizialmente, parlava di “televoto temporaneamente sospeso”, per poi eliminare la parole “temporaneamente” nella tarda serata di ieri. Il televoto è, quindi, definitivamente sospeso? In diretta a CasaChi, Gabriele Parpiglia ha comunicato che sapremo tutto questa sera, durante la puntata. Un indizio, però, è appena arrivato proprio dal promo della puntata di questa sera. Ecco cosa è successo.

GF Vip, televoto sospeso: l’indizio inaspettato nel promo della puntata di questa sera

Il televoto tra Stefania Orlando e Giulia Salemi è definitivamente annullato? La notizia ufficiale non è ancora arrivata, ma gli utenti non riescono a salvare le proprie beniamine da ormai tantissime ore. Il motivo del blocco non è stato ancora chiarito e, senza dubbio, Alfonso Signorini spiegherà tutto nel dettaglio durante la puntata di questa sera. Ma proprio dal promo della puntata di questa sera, apparso su Canale 5, è spuntato un dettaglio che i telespettatori non hanno potuto non notare. Se inizialmente vi era una parte dedicata al televoto tra le due concorrenti, nelle ultimo ore è stata tagliata! In tanti lo hanno notato e commentato, soprattutto su Twitter. Date un’occhiata:

Eh si, questo sembra essere davvero un chiaro segno del fatto che, almeno per questa sera, non vi sarà un’eliminazione. O meglio, non su questo televoto. Si apriranno televoti flash in serata o il televoto tra Stefania e Giulia sarà prolungato fino a lunedì? Le ipotesi avanzate dal pubblico sono davvero tantissime, ma per scoprire cosa accadrà davvero non ci resta che attendere la puntata di questa sera, che si preannuncia più scoppiettante che mai. Appuntamento a partire dalle ore 21 e 45, su Canale 5: sarà una puntata davvero imperdibile!