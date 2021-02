Uomini e Donne, ecco lo sfogo di Giorgio dopo la scelta di Sophie: non abbiamo mai visto il corteggiatore così, in lacrime ha usato parole davvero splendide.

Oggi, venerdì 19 febbraio 2021, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Come di consueto alle 14.45 è iniziato su Canale 5 il dating show più seguito dagli italiani: oggi è stato un giorno speciale perchè la tronista Sophie Codegoni ha fatto la sua scelta. Abbiamo assistito ad una puntata piuttosto emozionante: la giovane ha vissuto a pieno la sua esperienza, con i due suoi corteggiatori. Ha deciso di uscire dal programma con Matteo, il ragazzo per cui ha provato qualcosa di davvero forte. Con le lacrime agli occhi ha dovuto comunicare, in studio, a Giorgio della sua decisione finale: dopo un lungo abbraccio, la non-scelta è entrata nei camerini. Il giovane si è sfogato con la redazione: ascoltate le sue parole.

Uomini e Donne, Giorgio in lacrime dopo la scelta: “Sto male”, parole strazianti

Giorgio dopo aver parlato con Sophie, la quale gli ha comunicato che non è lui la sua scelta, è entrato nei camerini. Il giovane con le lacrime agli occhi non ha saputo nascondere i suoi sentimenti: “Non me la posso prendere con nessuno, è giusto così. Non ho avuto una persona falsa, non posso prendermela con nessuno. Sto male, voglio uscire con lei, ma non posso. Lei mi piace ma non ricambia, è pesante“.

Ai microfoni di Witty, Giorgio ha continuato spiegando di aver ricevuto una nuova lezione di vita da questa esperienza vissuta con Sophie. Non avrebbe mai pensato di piangere così. “Ho imparato che spesso per conservare una corazza, cerchiamo di essere distanti dalle persone, sottovalutare un sentimento. Non pensavo di piangere, ho capito di non esser così forte come pensavo. Ho avuto una lezione di vita. Sophie si è messa in gioco, posso augurarle il meglio” sono le parole del giovane, ormai ex, corteggiatore di Sophie.