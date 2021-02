Ilary Blasi e sua sorella da bambine: che spettacolo, meravigliose! Lo scatto apparso sui social ha emozionato i followers.

È una delle conduttrici più amate della nostra tv, ma forse non tutti sanno che è super seguita anche sui social. Parliamo della bellissima Ilary Blasi, che su Instagram può contate su ben un milione e 600 mila followers! Followers con i quali condivide foto e video delle sue giornate, dagli scatti lavorativi agli attimi di vita quotidiana in famiglia. E proprio alla sua famiglia è dedicata l’ultima foto apparsa nelle stories di Ilary. In particolare, alla sorella Silvia, alla quale la conduttrice ha voluto fare gli auguri in un modo dolcissimo e speciale. Curiosi di vedere la foto ricordo condivisa da Ilary? Le due piccole sorelle Blasi erano davvero incantevoli, diamo un’occhiata!

Ilary Blasi e sua sorella da bambine: la foto ricordo condivisa dalla conduttrice è meravigliosa

“Tanti auguri sister, ti voglio tanto bene”. Con queste parole, allegate ad un dolcissimo scatto, Ilary Blasi manda i suoi auguri virtuali a Silvia, la più grande della sorelle Blasi ( la minore è Melory). Un rapporto speciale, quello che lega Lady Totti alle sue sorelle, bellissime come lei. E bellissime sin da bambine: nella foto ricordo postata per la dedica a Silvia, le due sorelline sono più bionde e belle che mai. Nello scatto c’è un gruppo di bambini, ma, attraverso le freccette, Ilary ci aiuta a capire chi tra quei bambini è lei e chi è Silvia. Anche se, soprattutto per quanto riguarda la piccola Ilary in primo piano, la somiglianza è notevole. Ecco l’immagine tenerissima:

Eh si, davvero una dedica speciale, per una persona speciale. E voi, cosa aspettate a seguire Ilary Blasi su Instagram? Il suo profilo è ricco di contenuti interessanti, non ve ne pentirete!

L’Isola dei famosi sta per iniziare

E manca pochissimo anche al ritorno di Ilary in tv! Come tutti ormai sapranno, la conduttrice sarà al timone della nuova edizione de L’Isola dei famosi, che partirà su Canale 5 l’11 febbraio, salvo cambiamenti dell’ultima ora. Un’edizione che si prospetta ricca di novità, a partire dagli opinionisti: Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, alle quali so dovrebbe aggiungere un terzo. Insomma, ne vedremo delle belle! Non ci resta che attendere qualche giorno per tutte le novità. Ilary è pronta a tenervi compagnia, e voi?