Massimo Boldi, conoscete la figlia Manuela? In questa foto era piccolissima

Conoscete la figlia di Massimo Boldi? In questa foto Manuela era piccolissima: ecco com’è oggi in una foto attuale

Massimo Boldi è uno degli attori più famosi del cinema italiano. È nato a Luino, in provincia di Varese il 23 luglio del 1945, ed è conosciuto anche con il nome di Cipollino. Per più di vent’anni ha fatto coppia con l’attore romano Christian De Sica, con cui ha formato uno dei sodalizi di maggior successo del cinema italiano. È fondatore inoltre della casa produttrice Mari Film. Nella sua carriera televisiva ha vinto 11 Telegatti. Per anni ha legato la sua immagine ai cinepanettoni realizzati dalla famiglia De Laurentiis.

Massimo Boldi, conoscete sua figlia Manuela?

Nei primi anni Settanta, Boldi ha conosciuto a Milano Maria Teresa Selo, divenuta poi sua moglie nel 1973. La Selo è purtroppo deceduta nel 2004, dopo anni di lotta contro il cancro al fegato. L’attore avrebbe confessato di sentire un contatto profondo con sua moglie anche dall’aldilà: “Ancora oggi c’è una lampada, nella mia casa, che stranamente ogni tanto al mattino verso le cinque e mezzo comincia ad accendersi, con una luce flebile, poi si spegne e si riaccende. Dalla loro unione sono nate tre figlie: Micaela, Manuela, e Marta. Di recente, Boldi ha fatto gli auguri alla sua Manuela, pubblicando una foto in cui era una bambina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da manuelaboldiofficial (@manuelaboldiofficial)

Oggi, Manuela Boldi ha 40 anni ed è molto attiva su Instagram, dove posta spesso scatti con le sue sorelle e con il padre. Tra le tre sorelle è sicuramente la più nota nel mondo dello spettacolo. Manuela ha infatti lavorato come speaker radiofonica, ha partecipato a diversi programmi tv, tra cui la settima edizione dell‘Isola dei famosi ed ha esordito anche come attrice nella fiction ‘Fratelli Benvenuti‘. Manuela ha reso nonno Massimo mettendo al mondo la piccola Vittoria Marisa. Una delle sue più grandi passioni è la cucina: ha infatti curato per un periodo di tempo il blog In cucina con la cipollina, nel quale pubblicava gustose ricette.