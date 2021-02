Pomeriggio 5, colpo di scena: “Ha appena telefonato in diretta!”, cosa è successo durante la puntata in onda questa sera.

Oggi, 19 febbraio 2021, è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. Una puntata in cui, come sempre, Barbara D’Urso ha dedicato la prima parte alla cronaca e la seconda parte al gossip e ai temi più leggeri. Ospite della puntata di oggi anche Sylvie Lubamba, che in diretta ha raccontato di una sua frequentazione. Con chi? Con un certo Alessandro, inviato ed autore de Le Iene. Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, anche lui in studio, svela il nome in diretta: “Ho il nome, Alessandro De Giuseppe!”. Alle sue parole, Sylvie non ha confermato, ma non ha neanche smentito, sorridendo. Poco dopo, però, è arrivata una chiamata in diretta! Ecco cosa è successo!

“Notizia shock! Ha appena telefonato qui in diretta Alessandro de Le Iene che smentisce tutto!”. È cosi che Barbara D’Urso ha annunciato, durante la puntata di Pomeriggio 5,di aver ricevuto una chiamata in diretta proprio da Alessandro De Giuseppe, autore ed inviato de Le Iene. Ospite nel salotto della D’Urso, la Lubamba ha lasciato intendere di avere una relazione proprio con lui, che avrebbe conosciuto a febbraio. Una versione che, però, Alessandro ha smentito proprio in diretta, telefonando alla trasmissione. Ma Sylvie resta della sua idea e rivela “Si ho chiesto il permesso prima di fare il suo nome”!

Insomma, un momento davvero particolare quello vissuto in diretta. E voi, avete seguito questa puntata della trasmissione di Barbara D’Urso?