Sanremo 2021, ecco tutte le curiosità su Irama, il giovane Big del Festival: vi sveliamo come è iniziata la sua carriera ed i dettagli sulla sua vita privata!

Vendite, sold out e visualizzazioni streaming: Irama è uno dei cantanti più ascoltati del momento. Il suo brano ‘Mediterraneo’ è stato incoronato da Spotify come il più ascoltato dell’anno! E’ stato scelto da Amadeus tra i Big della nuova edizione del Festival di Sanremo: dal 2 al 6 marzo 2021 è attesissimo lo show più amato dagli italiani. Il giovane presenterà sul Palco dell’Ariston ‘La genesi del tuo colore’: per lui si tratta della terza volta al Festival. Nel 2016 partecipò nella sezione Nuove Proposte con ‘Cosa resterà’ e nel 2019 con il brano ‘La ragazza con il cuore di latta’. Il nuovo brano che presenterà in diretta su Rai Uno farà ballare ma avrà una vena malinconica: è un inno alla vita, anche nei momenti di sofferenza, ha spiegato. Non tutti conoscono la storia del giovane Irama. Vi sveliamo qualche curiosità sul suo conto!

Sanremo 2021, Irama: età, la doppia vittoria ad Amici e chi è la sua fidanzata

Irama, nome d’arte di Filippo Maria Fanti, ha riscosso un enorme successo grazie alla vittoria ad Amici di Maria De Filippi. Il giovane, nato a Carrara il 20 dicembre del 1995, ha vinto la 17esima edizione del talent show di Canale 5. Sin da bambino ha iniziato ad interessarsi alla musica: cresciuto a Monza, ha iniziato ad ascoltare da piccolo Guccini e De Andrè, prima di passare allo stile hip hop. Con la partecipazione ad Amici è diventato famoso ed i suoi due primi singoli, Nera e Arrogante, sono stati tra i più ascoltati in Italia. Irama, come già anticipato, ha partecipato due volte a Sanremo: la sua seconda volta, nel 2019, è stato un vero successo. Il brano ‘La ragazza con il cuore di latta’ arrivò al terzo posto della Top Singoli. Ha collaborato con diversi artisti, molto famosi in Italia, come Francesco Sarcina de Le Vibrazioni. Irama è tornato ad Amici, nel format ‘Speciali’: ha vinto anche quella edizione del programma! Per il talent di Maria De Filippi, Filippo è una vera star.

Sapete perchè ha scelto di chiamarsi così? Irama è l’anagramma del suo secondo nome che in malese significa ritmo! Il giovane sui social è seguitissimo: su Instagram conta quasi 1 milione e mezzo di follower!

Vita privata

Irama è stato al centro della cronaca rosa per la sua storia d’amore con Giulia De Lellis. La relazione è durata qualche mese: precisamente da novembre 2018 fino a marzo 2019. La notizia ufficiale della nuova coppia arrivò durante il programma Tu Si Que Vales. Maria De Filippi chiese ad Irama se fosse fidanzato: dal pubblico GDL accennò un sorriso che confermava la loro storia.

Attualmente il cantante è fidanzato con Victoria Stella Doritou: la storia d’amore con la splendida giovane è nata nel giugno del 2019. Lei, classe ’97, è nata nell’Isola di Cipro, ed è una modella affermata. Eccoli insieme, in una foto postata da lei su Instagram: