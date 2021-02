Una delle soap più amate dagli italiani in onda ogni giorno su canale 5 chiude: scopriamo insieme quale e perché.

Canale 5 deve la sua popolarità e il suo alto livello di audience alle sue soap, in onda ogni giorno sui piccoli schermi. Già da qualche anno le fiction straniere sembrano avere la meglio nel cuore dei telespettatori rispetto a quelle italiane. Queste, infatti hanno sempre registrato flop di ascolti nel corso degli anni. L’impronta spagnola ha sicuramente contribuito a rendere le trame più intriganti. Lo sa bene Il Segreto che ha registrato ascolti mai visti prima in questi anni. Tuttavia un’altra nota soap spagnola è pronta a chiudere definitivamente la sua messa in onda.

La soap spagnola chiude, è ufficiale: cos’è successo

Gli abitanti di Acacias non smettono di appassionare i telespettatori che ogni giorno alle 14:10 intrattengono il pubblico. Gli intrighi passionali e le vicende amorose tengono i fan attaccati alla tv. Tuttavia, ci sono brutte notizie per i fan della telenovela spagnola. Qualche settimana fa, infatti, è stata annunciata la chiusura di Una Vita. Secondo quanto riportato dalla rivista Telesette, gli autori parlano di uno Spin off, ovvero mantenere l’ambientazione dell’opera originaria ma narra storie di altri personaggi. Quindi non proprio un addio. I protagonisti della nuova storia dovrebbero essere Camino e Maite. Le due, vivranno insieme a Parigi. A fine Marzo termineranno le riprese definitive della soap in Spagna e molti si chiedono quale sarà il finale. In Italia, invece, il pubblico dovrà aspettare più tempo per conoscere quale sarà la conclusione della soap spagnola. Per ora sappiamo che la coppia Camino Maite ha fatto impazzire l’Europa, quindi non è escluso che saranno le protagoniste dello spin-off. La casa di produzione non ha dato per ora nessuna conferma definitiva. Il direttore di RTVE è stato bombardato da lettere di fan che vogliono la neo-coppia insieme.

Il pubblico italiano tra poco conoscerà Maite, la nipote di Armando. Dalle anticipazioni possiamo capire che ci saranno molti colpi di scena. Chissà se i fan italiani saranno d’accordo con lo spin off di Maite e Camino.