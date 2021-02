Matteo Ranieri è uno dei giovanissimi corteggiatori di Sophie Codegoni a Uomini e Donne, ma avete mai visto i suoi fratelli?

Matteo Ranieri non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Entrato nel programma Uomini e Donne come corteggiatore di Sophie Codegoni, il giovane è riuscito facilmente a catturare l’attenzione su di sé. Non soltanto per la sua bellezza, ma anche per la sua dolcezza e purezza. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua età. E, soprattutto, della sua mamma. Ecco, ma vi siete mai chiesti se Matteo abbia dei fratelli? Ebbene: vi accontentiamo immediatamente. Da quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe proprio che il giovane Ranieri non sia affatto figlio unico. Ma che, anzi, goda di una famiglia piuttosto numerosa. Ecco, ma siete curiosi di vederli? Matteo è un ragazzo puro, dolce, sensibile e con un carattere determinato, ma come sono i suoi fratelli? Scopriamolo insieme. Vi assicuriamo: resterete davvero senza parole per la loro bellezza e somiglianza.

Quanti fratelli ha Matteo Ranieri di Uomini e Donne? Lo scatto

L’abbiamo apprezzato e conosciuto nello studio di Uomini e Donne non soltanto per la sua bellezza, ma anche per il suo dolce carattere. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di Matteo Ranieri? In particolare, avete mai visto i suoi fratelli? Come dicevamo precedentemente, il giovane pugile non è assolutamente figlio unico. Anzi, da quanto si evince dal suo profilo Instagram, il buon Ranieri ha una sorella e un fratello. Ecco, ma voi li volete vedere? Come sono? I tre fratelli, quindi, si assomigliano? Assolutamente si, ve lo anticipiamo. Ma bando alle ciance: guardiamoli insieme.

Non sappiamo, ovviamente, chi sia il maggiore e il minore tra i tre. E né come si chiamino esattamente. Fatto sta che, da come si può chiaramente vedere, sembrerebbe che tra i tre fratelli Ranieri ci sia un legame davvero intenso. Senza considerare, inoltre, che sia Matteo che suo fratello e sua sorella godono di una bellezza davvero impressionante.