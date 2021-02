Uomini e Donne, Giorgio Di Bonaventura è il giovane corteggiatore di Sophie Codegoni, ma sapete che lavoro fa? Scopriamolo insieme.

È uno dei due corteggiatori di Sophie Codegoni, Giorgio Di Bonaventura. Giunto nella trasmissione di Uomini e donne decisamente in ritardo rispetto a tutti gli altri suoi ‘colleghi’, il giovane ha facilmente saputo catturare l’attenzione della tronista su di sé. E, soprattutto, a ‘guadagnare’ terreno. Non è un caso, infatti, se è proprio a lui che la giovane modella ha riservato il suo primo bacio senza telecamere. Ecco, ma in attesa di poter assistere da ‘vicino’ alla scelta della giovane Codegoni, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Recentemente, l’abbiamo visto con il cappello di laurea, ma che lavoro fa Giorgio nella sua vita? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, sembrerebbe proprio che Giorgio sia riuscito a fare della sua più grande passione un vero e proprio lavoro. Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere su di lui.

Che lavoro fa Giorgio Di Bonaventura di Uomini e Donne?

Arrivato alla fine del suo percorso a Uomini e Donne insieme a Matteo Ranieri, il giovane Giorgio Di Bonaventura ha saputo conquistare immediatamente l’attenzione della bella Sophie Codegoni. Certo, purtroppo, non è stato la sua scelta, è vero. Ma le sensazioni provati e le emozioni provate durante il suo percorso nello studio televisivo di Canale 5 proprio grazie a lui, la bellissima tronista non può dimenticarle facilmente. Ecco, ma in attesa di poter assistere al giorno tanto atteso, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? In particolare, come dicevamo precedentemente, siete curiosi di sapere cosa fa nella vita il giovane Giorgio? Ebbene. Stando a quanto si apprende sia dal web ma anche da una serie di foto caricate sul suo canale social ufficiale su Instagram, sembrerebbe che il buon Di Bonaventura come lavoro abbia scelto di svolgere la sua più grande passione. Di che cosa parliamo esattamente? Ebbene: il corteggiatore di Sophie Codegoni gioca a basket. Si, avete letto proprio bene. Sembrerebbe che, attualmente, il giovane Di Bonaventura sia un giocatore di pallacanestro. Ma non è finita qui: vi diciamo molto più. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Giorgio, proprio per inseguire il suo sogno, davvero giovanissimo, abbia deciso di trasferirsi a Torino. E che poi, proprio per ultimare i suoi studi e conseguire la laurea, abbia deciso di ritornare presso la sua città d’origine.

Avete mai visto i suoi genitori?

È fortemente legato ai suoi genitori, Giorgio. Ecco, ma voi li avete mai visti? Su Instagram è spuntata una foto davvero bellissima.

Insomma, è o non è un bellissimo quadretto familiare?