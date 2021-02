Nel corso della scelta di Sophie a Uomini e Donne, Maria De Filippi ha svelato un inedito retroscena sulla giovane modella.

Così come quello di Davide, anche il percorso di Sophie Codegoni è giunto al termine. Dopo ben cinque mesi, la giovanissima tronista ha salutato il caro pubblico di Uomini e Donne. Ed ha aperto il suo cuore a Matteo Ranieri. Nonostante fosse fortemente combattuta tra lui e Giorgio Di Bonaventura, la modella si è resa conto quanto fossero importanti le sensazioni ed emozioni vissuti con il giovane Ranieri. Ed ha deciso, così, di scegliere lui. E di uscire, quindi, proprio mano nella mano con lui dal famoso studio televisivo di Cinecittà. Sapete che, però, prima di questo romantico ed emozionante momento, Maria De Filippi non ha potuto affatto fare a meno di svelare un inedito retroscena su Sophie? Si, avete letto proprio bene! Ancora prima che la Codegoni potesse chiamare in studio i suoi due corteggiatori, la padrona di casa ha svelato qualcosa che non era mai stato detto prima d’ora. Scopriamo insieme i dettagli.

Uomini e Donne, Maria De Filippi svela un retroscena su Sophie: cos’è successo

Con oggi, Venerdì 19 febbraio, si conclude definitivamente il percorso di Sophie Codegoni nello studio televisivo di Uomini e Donne. Un percorso davvero impeccabile, c’è da ammetterlo. Semplicissima e, soprattutto, super rispettosa verso il prossimo, la modella ha dato origine ad uno dei troni più belli della storia del dating show di Canale 5. Sapete che, però, la giovane non ha mai fatto il provino per essere una tronista? Si, avete letto proprio bene: Sophie non ha mai fatto il provino per poter sedere su quella sedia rossa. A svelare ogni cosa è stata Maria De Filippi. Prima ancora di poter permettere alla giovane modella di poter parlare liberamente con i suoi due corteggiatori, la padrona di casa non ha affatto potuto fare a meno di svelare questo vero e proprio retroscena inedito su di lei.

Avreste mai pensato una cosa del genere? Noi decisamente no. Eppure, è proprio così!