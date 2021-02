Uomini e Donne, la dolorosa confessione di Sophie Codegoni: ‘L’ho delusa tanto’, le parole della tronista, cos’è successo.

Entrata nel programma Uomini e Donne a fine Agosto scorso, data della prima registrazione di questa nuova edizione, Sophie Codegoni ha facilmente catturato l’attenzione su di sé. Non soltanto perché, soltanto a guardarla, incanta davvero tutti per la sua bellezza, ma anche perché, in diverse occasioni, la modella ha dimostrato di avere, nonostante la sua giovanissima età, un carattere molto forte. E, soprattutto, le idee molto chiare. Attualmente come un ‘manichino vivente’ presso lo showroom di Chiara Ferragni, la giovane Codegoni già sa cosa vuole fare da grande. E, soprattutto, cosa vuole dal suo futuro. D’altra parte, è stata proprio la diretta interessata a svelarlo. Proprio nel corso del suo video di presentazione per il dating show di Maria De Filippi, Sophie non ha affatto perso occasione non soltanto di svelare qualche piccola ‘chicca’ sul suo carattere, sulla sua mamma e sul suo papà, ma anche di lasciarsi ad una dolorosa confessione. ‘L’ho delusa tanto’, ha detto la Codegoni al pubblico di Canale 5. Ecco, ma a cosa fa esattamente riferimento? I dettagli.

Sophie Codegoni di Uomini e Donne, la dolorosa confessione: le sue parole

In attesa di poter assistere ed emozionarci alla scelta di Sophie Codegoni, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? Sappiamo benissimo che, sin dalla sua prima apparizione nello studio televisivo di Uomini e Donne, la giovanissima donna ha dimostrato di essere dotata di una forte maturità. Ha soltanto 19 anni, è vero. Eppure, in diverse occasioni, la bella modella, in diverse occasioni, ha dimostrato di avere la testa sulle spalle. E di essere, soprattutto, molto decisa. Lo è, soprattutto, sul suo futuro. Sapete perché? La risposta è davvero semplice: nel corso del suo video di presentazione, la ragazza ha raccontato di non voler affatto fare da modella ‘da grande’, bensì di avere un altro sogno il cassetto. In particolare, Sophie ha raccontato di voler intraprendere un percorso universitario. E, soprattutto, di poter essere d’aiuto all’interno dello studio dentistico di famiglia. Ecco, sapete che, proprio a tal proposito, la giovane si è lasciata andare ad una dolorosa confessione? ‘L’ho delusa tanto’, ha detto Sophie riferendosi a sua mamma. Ecco, ma cos’è esattamente successo. Da come raccontato dalla diretta interessata, sembrerebbe che la giovane Codegoni abbia perso un anno di scuola. E che questo, purtroppo, abbia fortemente deluso la sua mamma.

Insomma, sembrerebbe che Sophie abbia deluso la sua mamma per motivi scolastici. Fatto sta che, da come si può chiaramente comprendere, sembrerebbe proprio che, immediatamente, la giovane abbia recuperato.