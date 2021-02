Uomini e Donne, Matteo Ranieri: avete mai visto la sua mamma? Bellissima come lui; lo scatto apparso su Instagram.

È stato uno dei protagonisti di questa stagione di Uomini e Donne. E, proprio oggi 19 febbraio 2021, vedremo il lieto fine del suo percorso nella trasmissione di Canale 5. Parliamo di Matteo Ranieri, corteggiatore della tronista Sophie Codegoni. Indecisa fino alla fine tra Matteo e il suo “rivale” Giorgio Di Bonaventura, la bellissima modella ha preso una decisione: inizierà una storia fuori dal programma proprio con Matteo. La scelta andrà in onda oggi, ma è stata registrata un bel po’ di giorni fa: le ultime indiscrezioni parlando di giorni felici per la nuova coppia, più unita che mai a telecamere spente. Ma scopriamo qualcosa in più sul bellissimo e timido corteggiatore: ad esempio, avete mai visto la sua mamma? Matteo posta spesso foto con i suoi familiari su Instagram, ai quali è legatissimo. Ed ecco uno scatto condiviso dal corteggiatore in cui si trova con la sua bellissima mamma!

Uomini e Donne, Matteo Ranieri: avete mai visto la sua mamma? Lo scatto su Instagram è dolcissimo

Matteo Ranieri è la scelta di Sophie Codegoni! Una scelta che andrà in onda oggi, 19 febbraio, ma che conosciamo già grazie alle anticipazioni trapelate sul web. Una scelta che ha avuto lieto fine: la risposta del bel corteggiatore è stata si e i petali rossi sono pronti a cadere in studio! Nel frattempo, le fan sono già corse a seguire Matteo su Instagram, dove il suo nickname è “homebody”. Il suo profilo è già seguito da 207 mila followers, destinati a salire data la popolarità che regala Uomini e Donne. Ed è proprio spulciando sul suo profilo che è possibile trovare tanti scatti di Matteo in compagnia della sua adorata famiglia. In questo che vi mostriamo, Matteo è insieme alla sua bellissima mamma:

Eh si, davvero meravigliosi! Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 alle ore 14 e 45 per vivere le emozioni della scelta. Ospiti in puntata anche Davide Donadei e Chiara Rabbi, l’ultima coppia nata nel programma di Maria De Filippi. Non ci resta che attendere qualche ora per emozionarci insieme a Sophie e Matteo. E voi, seguirete la puntata? Vi piacciono insieme o preferivate Sophie con Giorgio?