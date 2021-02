Anticipazioni C’è Posta per Te della settima puntata di Sabato 20 Febbraio: grandissimo colpo di scena, ci sarà anche lui!

Siamo giunti al settimo Sabato di fila con C’è Posta per Te. Anche stasera, 20 Febbraio, l’amatissima trasmissione di Maria De Filippi, che racconta le storie più incredibili ed emozionanti, è pronta a far trascorrere delle ore speciali al suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano. In attesa di poter assistere alla prima ed imperdibile puntata di Amici, la regina di Mediaset, quindi, continua a fare compagnia i suoi telespettatori con il suo secolare programma. Ecco, ma chi saranno gli ospiti di questa sera? Perché, diciamoci la verità: il bello dello show è proprio questo. Non soltanto, quindi, c’è il racconto di storie emozionanti e da togliere il fiato, ma c’è anche la possibilità di vedere i propri beniamini in una veste completamente inedita. La settimana scorsa, ad esempio, ci siamo divertiti con Paolo Bonolis. E qualche giorno prima, però, ci siamo emozionati con Sabrina Ferilli e Can Yaman. Stasera, Sabato 20 Febbraio, cosa succederà? Da quanto si percepisce dalle anticipazioni trapelate dal profilo Instagram del programma sembrerebbero esserci due ospiti davvero fenomenali.

C’è Posta per Te, anticipazioni del 20 Febbraio: non solo Stefano De Martino, ma ci sarà anche lui

Carissimi telespettatori di C’è Posta per Te, la puntata di questa sera dello show del Sabato sera, ve lo assicuriamo, vi lascerà completamente senza parole. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: non soltanto, senza alcun dubbio, verranno raccontate delle storie davvero incredibili e mozzafiato, ma saranno presenti degli ospiti davvero eccezionali. Come ogni settimana, infatti, la padrona di casa ospiterà nel suo studio televisivi due personaggi televisivi di fama nazionale. Che, dal canto loro, rappresentano il regalo speciale per il destinatario della busta. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: chi saranno gli ospiti di questa sera? Come dicevamo precedentemente, dalle anticipazioni trapelate dal profilo social ufficiale dello show, sembrerebbe che ci siano due ospiti davvero importanti. Il primo è lui:

Ebbene si. In onda ogni Martedì sera con Stasera tutto è possibile, Sabato 20 febbraio, Stefano De Martino sarà su Canale 5. Ed, in particolare, a C’è Posta per Te. Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. Oltre a lui, ovviamente, c’è anche un altro ospite. Di chi stiamo parlando esattamente? Beh, facciamo riferimento ad un cantante di fama nazionale ed internazionale. Ovvero? Beh, proprio lui:

Si, avete visto proprio bene: oltre a Stefano De Martino, nello studio di C’è Posta per Te ci sarà anche lui: Renato Zero. Insomma, come al solito, si prospetta una serata davvero interessante. E, soprattutto, emozionante. Che fate, la guarderete? Noi decisamente si! E, come sempre, vi aggiorneremo su tutte le storie.