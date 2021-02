Un vero e proprio concentrato di dolcezza questa tenerissima bimba: riuscite a capire di chi si tratta, è un volto famosissimo della tv!

Un concentrato di tenerezza questa bellissima e dolce bimba, oggi volto famosissimo della tv: riuscite a capire di chi si tratta? Una sfida non semplice, dobbiamo ammetterlo, per questo vi daremo una mano rivelandovi alcune informazioni che la riguardano! Il suo talento comprende ambiti diversi, da quello di attrice a quello di showgirl. Ha preso parte a diversi reality tra i più seguiti del piccolo schermo e nelle vesti più disparate. Nota al pubblico non solo per la sua bellezza e solarità, ma anche per schiettezza con cui afferma la sua opinione e che da sempre la contraddistingue. Ha avuto un passato difficile, poiché ha perso entrambi i genitori quando era piccola. Al momento, fa parte di un format amatissimo giunto quasi alla conclusione di questa edizione. Di chi stiamo parlando?

Chi è questa tenerissima bimba, volto amatissimo della tv?

Siamo abituati a vederla bionda e con un taglio di capelli elegante ma sbarazzino. Le sue “opinioni” sono sempre fonte di grandi diatribe sui social. La bimba che vedete in foto è la splendida Antonella Elia! A pubblicare l’immagine è stata la stessa showgirl alcuni anni fa sul suo profilo Instagram in occasione del suo compleanno. “Per mia fortuna non ho mai fatto un bilancio della mia vita. Lascio da parte le cose brutte e cerco di mettere in primo piano quelle belle” aveva scritto la showgirl in allegato allo scatto. “Affronto le difficoltà. Mi districo nelle questioni della vita. Poi guardo questa foto e scopro che ho sempre guardato il mondo con stupore“. Non è la prima volta che un’immagine postata da Antonella Elia lascia il pubblico senza parole: qualche tempo fa aveva conquistato i fan con uno scatto “vintage” da togliere il fiato!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv)

Siamo certi che i nostri indizi vi avranno aiutato a riconoscere la splendida Antonella Elia!