C’è posta per te, Liberato chiama per sua figlia Barbara, dopo anni di distanza: “Ho perso troppo di te”.

Dopo aver assistito ad una commovente storia che ha visto al centro dell’attenzione una sorpresa, i telespettatori si ritrovano immersi in un nuovo racconto. Il pubblico si mostra sempre più preso dalle vicende che diventano protagoniste in studio. Il format di Maria De Filippi riesce a mantenere alta l’attenzione del pubblico, forse spesso, immedesimandosi nelle storie presentate, fino ad esplodere in applausi di consenso o di dissenso. La conduttrice è capace ogni volta di riuscire a placare e sciogliere un nodo che da anni aggrovigliava una famiglia, portando alla soluzione del problema, o comunque, cercando di poter avviare un incontro a metà tra le due parti in discussione. Il tutto è ovviamente dovuto alla sua grande capacità di ascoltare e di comprendere, ma soprattutto di riuscire a toccare con forte sensibilità, e tanta prudenza un problema. Ancora una volta, la storia appena presentata ha sorpreso tutti. Liberato è arrivato nel programma per riallacciare il legame con sua figlia Barbara.

C’è posta per te, Liberato vuole riabbracciare sua figlia Barbara dopo anni di assenza

C’è posta per te ha avuto inizio, e già ha destato grande attenzione, dato che il pubblico si mostra sempre più preso da quanto accade. Una nuova storia è protagonista. Liberato chiama per poter parlare con sua figlia, dopo anni distanza. Come raccontato da Maria De Filippi, dopo un passato difficile, l’uomo si separa da sua moglie, dopo aver avuto due figli. Incontra una donna, ed inizia una nuova storia d’amore con lei. Purtroppo, il legame con sua figlia Barbara è altalenante, e dal 2015 c’è distanza. Maria ha raccontato, una volta che la figlia è entrata in studio, dell’errato comportamento di suo padre nei suoi confronti. Infatti, Liberato ha abbandonato la sua famiglia, senza dire nulla, improvvisamente.

Durante il confronto, la ragazza ha cercato di mettere insieme i ricordi, affermando di non rammentare di aver avuto mai un rapporto con suo padre. “L’ho sempre perdonato, ma non è servito”, ha commentato Barbara. A quanto pare, come espresso da quest’ultima, al suo fianco è sempre stata sua madre, e non l’uomo. La conduttrice ha cercato di far riflettere entrambi, spiegando alla giovane quanto suo padre sia rammaricato dei suoi errori.

C’è posta per te, Liberato chiama sua figlia Barbara

Una storia che vede al centro dell’attenzione il rapporto tra padre e figlia. Liberato, dopo aver assunto un comportamento sbagliato in passato, è arrivato a C’è posta per te, per poter abbracciare sua figlia Barbara dopo alcuni anni di assenza. Alla fine di questo duro confronto, la ragazza ha deciso di non aprire la busta e di non perdonare suo padre, e così ha abbandonato lo studio, mostrandosi alquanto titubante.