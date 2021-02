C’è posta per te, Stefano De Martino è il regalo per la moglie di Giuseppe: “Sono qui, vorrei fosse un nuovo inizio”.

Una nuova stagione dell’amatissimo programma di Maria De Filippi, ovvero C’è posta per te, sta allietando i telespettatori, e il suo inizio non ha certamente deluso le aspettative del pubblico. Parliamo di una trasmissione che ogni volta conquista ascolti record, posizionandosi tra i programmi più visti del sabato sera. La meravigliosa conduttrice riesce ad immergere completamente i telespettatori nelle storie che all’interno dello studio animano l’atmosfera, e avvolgono completamente chi le segue. Tra un vortice di emozioni, pianti, ma anche molti scontri a causa delle diverse incomprensioni, C’è posta per te non smette di sorprendere. Anche questa sera, sabato 20 febbraio, una nuova puntata è appena iniziata, e come sempre, come potevamo aspettarci, i colpi di scena non possono mai mancare. La storia appena raccontata è un regalo, e presente proprio lui, il grandissimo Stefano De Martino. A volerlo, Giuseppe, che ha chiamato il programma per fare una sorpresa a sua moglie.

Una nuova puntata di C’è posta per te ha avuto inizio da pochissimo, e la storia raccontata ha già avvolto amorevolmente il pubblico. Una sorpresa che vede al centro dell’attenzione un grandissimo ospite, ovvero Stefano De Martino, tanto desiderato da Giuseppe, per fare un regalo a sua moglie. Il motivo è legato al fatto che l’uomo sente il bisogno di fare un regalo alla sua amata, dato che non ha una grande possibilità economica. Come raccontato da Maria De Filippi, inizialmente, Giuseppe non riusciva a ricoprire con i propri soldi il necessario, e per questo ha dovuto chiedere aiuto. Fin dall’adolescenza ha affrontato diversi lavori. Dopo essere riusciti a prendere casa, purtroppo, per diverse problematiche, insieme alla sua famiglia ha dovuto lasciarla. Sono stati anni difficili, Giuseppe ha svolto tantissimi mestieri, senza mai, purtroppo, trovare una stabilità. Sua moglie Maria entrata in studio si è mostrata visibilmente emozionata.

Quando la busta è stata aperta, è partita la lettera letta da Maria De Filippi, in cui ha raccontato i desideri di suo marito, partendo dal loro primo incontro. La conduttrice ha rivelato le difficoltà economiche che hanno attraversato questa bellissima famiglia, una famiglia accolta da un amore tanto forte e immenso. Ma a contornare il tutto, lui, la sorpresa per la donna, Stefano De Martino, che dopo aver sceso le scale, ha salutato Maria, abbracciandola.

La storia appena raccontata ha avvolto il pubblico, che si è mostrato fin da subito entusiasta. Dopo aver letto una emozionante lettera che ha lasciato tutti senza parole, dalle scale è sceso proprio lui, l’amatissimo Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore si è mostrato emozionato, e ha iniziato parlando della sua storia. “Siete proprio belli, lui è un grande lavoratore, e tu sei una donna straordinaria“, ha espresso. Quanta emozione vissuta, sono stati attimi commoventi, che hanno lasciato il pubblico senza parole. Non sono mancati i regali, da parte dell’apprezzatissimo ospite. Con grande sorpresa, un uomo è sceso le scale, e ha offerto a Giuseppe un lavoro, tra lo stupore di tutti, e la gioia dei protagonisti. Alla fine, la busta è stata aperta, e l’abbraccio ha accolto i due amati.