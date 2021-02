Elio è oggi un grandissimo artista, ma conoscete il suo vero nome e il percorso di studi? E’ davvero straordinario, non immaginereste mai.

Lo conosciamo benissimo, Elio è il leader del complesso musicale Elio e le Storie Tese. Il gruppo è stato da lui stesso fondato nel 1980, insieme al batterista Pier Luigi Zuffellato. Apprezzati e amati, la loro popolarità è cresciuta enormemente a livello nazionale quando nel 1996 parteciparono per la prima volta al Festival Di Sanremo, classificandosi secondi con il brano La terra dei cachi, come riportato nella biografia. Come abbiamo anticipato, il frontman è Elio, un artista che si è fatto amare dal pubblico, per il suo incredibile talento, e per quel misto di fantasia e di non basicità interna ai suoi testi e alla sua musica, qualità possedute ovviamente dal gruppo intero. E’ la voce solista della band, ma si esibisce anche suonando chitarra e il flauto traverso. Ebbene, oggi, Elio è famosissimo, ma conoscete il suo vero nome e il suo percorso di studi? E’ immenso!

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Elio e Le Storie Tese, qual è il suo nome e conoscete il suo percorso di studi?

Voce incredibile, bella, prorompente e per nulla banale, Elio è apprezzato per le sue capacità di essere oltre, di abbracciare un qualcosa di troppo, che troppo non è, è il giusto che contorna la sua musica. Come abbiamo espresso, è il leader della band Elio e Le Storie Tese, da lui stesso formato nel 1980. In questi anni, il gruppo ha avuto un successo incredibile, tanto che il pubblico ogni volta, tra applausi vigorosi, dimostra l’apprezzamento delle loro performance. Ebbene, Elio è la voce solista, un artista che non può di certo passare inosservato. Ma conoscete il suo vero nome e il suo percorso di studi? A quanto pare, Elio è pseudonimo di Stefano Belisari, lo sapevate? Si è diplomato al liceo scientifico Einstein, ed anche alla scuola civica di musica Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano; nel 2003 si laurea in ingegneria elettronica al Politecnico di Milano, come riportato nella sua biografia.

Ebbene, Stefano Belisari, in arte Elio, ha avuto un grandissimo e pienissimo percorso di studi. Pochi erano a conoscenza di questi particolari della sua vita, ma non siamo certamente sbalorditi da tutto ciò.