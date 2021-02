Elisabetta Gregoraci ha incantato tutti al GF Vip con un look molto particolare caratterizzato da frange e cristalli: ecco tutti i dettagli.

Altro look strepitoso per Elisabetta Gregoraci ieri sera al GF Vip: dopo aver lasciato tutti a bocca aperta con le trasparenze scelte per la serata del suo compleanno, la showgirl non smette di stupire e opta per un abito di colore bianco con orlo asimmetrico, dotato di frange e cristalli, in perfetto stile Charleston. Uscita dalla Casa di Cinecittà da più di due mesi, la Gregoraci è sempre ritenuta una delle icone di moda di questa edizione. Dei suoi look non si può non parlare perché, diciamolo, Elisabetta non sbaglia un colpo. Sempre originale e stilosa, l’ex moglie di Flavio Briatore sa bene cosa scegliere per valorizzarsi al massimo. Eccovi tutti i dettagli sull’outfit della quarantunesima puntata del reality.

Abito bianco e sandali pazzeschi, il look di Elisabetta Gregoraci colpisce ancora

Nonostante il taglio molto semplice, l’abito di Elisabetta è iconico perché caratterizzato da frange e cristalli che richiamano alla mente lo stile anni Venti. In più, a renderlo moderno, il particolare orlo che con la sua asimmetria crea uno spacco da capogiro. Non è un capo in vendita, il suo marchio è Twinset: si tratta del modello Charlene e fa parte del catalogo offerto dal servizio di noleggio “Pleasedontbuy”. Lavorato in crepe di seta, è perfetto abbinato con i sandali di Aquazzura indossati dalla Gregoraci: intreccio sul piede e cinturino alla caviglia, questo modello (probabilmente il Celeste) si trova invece in vendita. Il prezzo è 995 euro. Anche questo look è scelto dal suo n uovo stylist, Giuseppe Dicecca, taggato spesso nelle foto condivise da Elisabetta sui social. Brand meno famosi ma tanto colore, sembra essere questa la linea scelta per l’ex concorrente del GF Vip.

Ancora una volta complimenti a Elisabetta che, col suo gusto e la sua classe, sa sempre come distinguersi in ogni circostanza.