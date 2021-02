Dopo la frase choc degli ultimi giorni detta all’interno della casa del GF Vip, Alfonso Signorini rimprovera duramente Samantha De Grenet.

Anche la quarantunesima puntata del GF Vip, come al solito, è stata letteralmente imperdibile. Nel corso di questo nuovo appuntamento, infatti, Alfonso Signorini ha preso in considerazione diverse tematiche. A partire, quindi, dalla questione del televoto sospeso tra Stefania Orlando e Giulia Salemi nei giorni scorsi. Fino all’amicizia tra Rosalinda Cannavo e Dayane Mello, alla storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e la modella italo persiana e alla magnifica sorpresa per Tommaso da parte di suo padre. Ma non è affatto finita qui. In diretta televisiva, infatti, il padrone di casa non ha affatto potuto fare a meno di affrontare un altro discorso, che, in questi ultimi giorni, ha fatto tanto parlare. E, soprattutto, ha suscitato la reazione immediata da parte del popolo web. Di che cosa parliamo esattamente? Ebbene: facciamo riferimento alla frase choc che Samantha De Grenet, in un momento di conversazione, ha rivolto ad Andrea Zelletta. Una frase che, come raccontato anche in un nostro recente articolo, non è affatto sfuggita. E ha subito fatto adirare il popolo web. È proprio per questo motivo che Signorini non ha affatto potuto fare a meno di toccare questo argomento. Scopriamo insieme le sue parole.

GF Vip, Signorini ammonisce Samantha De Grenet dopo la frase choc: è successo in diretta

A distanza di qualche giorno dalla frase choc che Samantha De Grenet si è lasciata scappare, Alfonso Signorini non ha affatto potuto fare a meno di toccare nuovamente l’argomento. Sul web, subito dopo il diffondersi della notizia, è scoppiata una vera e propria bufera nei confronti della romana. È proprio per questo motivo che il padrone di casa, nel corso della quarantunesima diretta del GF Vip di Venerdì 19 Febbraio, non ha potuto fare a meno di ammonirla. Prima ancora di iniziare il nomination, infatti, Signorini ha voluto parlare con la De Grenet. E le ha chiaramente detto che la frase detta pochi giorni prima ha fortemente urtato la sensibilità dei telespettatori. E, soprattutto, di coloro che, purtroppo, combattono da anni contro l’autismo. ‘Mi scuso. Ho fatto uno scivolone. Ma non era in forma di insulto, Alfonso. Era proprio per sottolineare che queste persone hanno delle capacità straordinarie’, ha detto Samantha per giustificare la sua frase.

‘Le persone con autismo affrontano tutti i giorni già molte barriere ed ulteriori stereotipi negativi portano ad ingigantire le loro difficoltà. Ci tengo a ribadire in modo particolare questo principio’, ha concluso il padrone di casa.