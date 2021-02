In queste sue ultime storie su Instagram, Guenda Goria si è mostrata scatenata dietro le quinte del GF Vip: movenze da urlo, che fascino!

È stata una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, Guenda Goria. Certo, la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia non è durata tantissimo, è vero. Eppure, il successo riscontrato è stato davvero incredibile. Vera e propria regina di Instagram, la bellissima attrice non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi adorati sostenitori. Lo ha fatto, ad esempio, qualche giorno fa. Quando, reduce da un acceso scontro con Francesco Baccini, ha voluto ribadire la sua posizione. E, soprattutto, la sua opinione. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Attraverso una serie di Instagram Stories, la simpaticissima Guenda ha mostrato cosa accade nello studio del GF vip a telecamere spente. Ecco, ma cosa succede esattamente? Una vera e propria festa, ve lo assicuriamo! E, com’è giusto che sia, l’ex gieffina non può fare a meno di divertirsi. In effetti, in queste Instagram Stories è davvero scatenata! Ma scopriamo ogni cosa.

Guenda Goria scatenata al GF Vip: movenze da togliere il fiato!

Tra una pubblicità e un’altra o, addirittura, ancora prima di iniziare la diretta, nello studio del GF Vip accade davvero di tutto. E, vi assicuriamo, si tratta di una vera e propria festa! Con Pupo che canta i suoi successoni e una squadra davvero pazzesca, il divertimento è davvero assicurato. E ce lo confermano queste ultime storie che Guenda Goria ha caricato sul suo canale social ufficiale. Con indosso un vestito nero che, soprattutto, sottolinea alla grande la sua forma fisica e la sua eleganza, la bellissima attrice si è letteralmente scatenata sulle note di ‘Gelato al cioccolato’. E non è l’unica, ve lo assicuriamo. Tra Cristiano Malgioglio, Maria Teresa Ruta e tanti altri ancora, la festa è più che garantita. A catturare la nostra attenzione, però, come al solito è proprio lei: la bellissima Guenda. Come sempre, infatti, la giovanissima gieffina riesce a manifestare la sua bellezza e, soprattutto, eleganza.

