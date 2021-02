Sarà ospite di Silvia Toffanin, oggi 20 febbraio a Verissimo, Ilaria D’Amico: il retroscena sulla sua nascita e il rapporto con sua madre.

Tra gli ospiti in programma nella puntata di oggi pomeriggio a Verissimo, ci sarà anche Ilaria D’Amico. La famosa giornalista fu al centro del gossip per la sua storia d’amore con Gigi Buffon, con cui è in coppia dal 2013. I due oggi sono ancora insieme e nel 2016 hanno avuto il loro primo figlio, Leopoldo Mattia, e sono più uniti che mai. Il motivo di tanto scalpore fu rappresentato dal fatto che il loro legame sia nato quando il celebre portiere era ancora sposato con Alena Seredova, ma tale supposizione non è mai stata confermata. Donna di grande carisma e intelligenza, Ilaria D’Amico è una delle giornaliste più apprezzate nel panorama televisivo italiano e ha dimostrato queste doti anche nel corso di una precedente intervista sempre nel salotto di Silvia Toffanin. Proprio in quell’occasione, la D’Amico rivelò un retroscena inedito riguardante la sua nascita e sua madre. Scopriamo di cosa si tratta.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui

Ilaria D’Amico, il retroscena su sua madre: la confessione a cuore aperto della giornalista

Circa un anno fa, ospite anche allora a Verissimo, Ilaria D’Amico aveva raccontato di sé e della sua famiglia, compresa quella d’origine. Tra le tante cose, colpì molto il racconto sulla sua nascita, a quanto pare un vero e proprio segno del destino. “I miei genitori avevano un rapporto molto conflittuale, c’era già mia sorella e non volevano altri figli, ma quando ebbero un riavvicinamento mia madre rimase incinta di me. Una vita che arrivava ma che non era richiesta, tanto che lei pensò di abortire – spiegò in quell’occasione la giornalista -. Chiedeva aiuto al suo papà che non c’era più per sapere qual era la cosa giusta da fare. Chiese a un dottore di interrompere la gravidanza, però la mattina dell’operazione lui la chiamò per dirle di spostare l’appuntamento al pomeriggio. A quel punto annullò tutto perché quello era il segnale che stava aspettando. Ed eccomi qui!”.

Oggi Ilaria D’Amico ha un rapporto speciale con sua madre, fatto di comprensione reciproca, come lei stessa racconta.