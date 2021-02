Joe Bastianich, grave lutto: “Ti amerò per sempre”, l’annuncio sui social dello chef.

Grave lutto per Joe Bastianich: è venuta a mancare nonna Ermina, che da poco aveva compiuto 100 anni. La notizia è stata annunciata proprio dallo chef attraverso i suoi canali social. Nel video postato su Instagram, Bastianich spiega che la nonna è venuta a mancare il 14 febbraio, “nel giorno dell’amore”. Una perdita dolorosissima per lo chef, che era legatissimo alla sua nonna materna, che definisce “una donna piena di vita, di grande spirito e generosità. In seguito, il video postato da Joe

Joe Bastianich, grave lutto: “Ti amerò per sempre”, è morta nonna Erminia

“La avete conosciuta qui sui socia, in tanti la avete amata. È mancata il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, il giorno dell’amore”. È così che Joe Bastianich condivide con i followers la triste notizie della scomparsa di nonna Erminia, che da poco aveva compiuto 100 anni. “Era una nonna per tutti, ci mancherà tantissimo, alla nostra famiglia, a tutti. Ha vissuto una vita piena. Nonna ti amo, mi mancherai tantissimo. In seguito, il video condiviso dallo chef nella giornata di ieri, quando si sono tenuti i funerali della donna:

Nonna Ermina era la nonna materna di Joe Bastianich, mamma della sua mamma Lidia. Nata il 23 gennaio 1921, è stata una maestra elementare: dal suo matrimonio con Vittorio Matticchio sono nati Franco e Lidia, mamma di Joe. E quest’ultimo, nelle scorse ore, ha pubblicato anche delle stories in cui ha condiviso dei teneri scatti in ricordi dell’amatissima nonna. Eccone uno:

E proprio attraverso i social in molti tra i seguaci dello chef hanno avuto la possibilità di conoscere la meravigliosa nonna Erminia. Il post condiviso sui social è stato invaso dai messaggi di affetto dei fan, che hanno voluto far sentire tutta la loro vicinanza in questo momento così difficile. Non possiamo che unirci a loro e mandare le nostre più sentite condoglianze a Joe Bastianich per la sua dolorosa perdita