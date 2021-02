A distanza di pochissime settimane dall’inizio di questa nuova edizione de L’isola dei Famosi, salta anche un altro concorrente.

Brutte notizie in arrivo per gli appassionati de L’Isola dei Famosi. Stando a quanto si apprende da ‘TV Blog’, sembrerebbe che, a distanza di qualche settimana dall’esordio di questa edizione con Ilary Blasi, ci siano ancora tantissime da mettere a punto. In primis, la data di inizio. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che questa sia nuovamente cambiata. E che adesso vada a rintracciarsi in Venerdì 12 Marzo. Si, avete letto proprio bene: se tutto dovesse rimanere così, sembrerebbe proprio che dobbiamo aspettare qualche altra settimana prima di poter dare il via alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Ma non è affatto finita qui. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, così come il GF Vip, anche l’adventure reality andrà in onda due volte a settimane. In particolare, il Lunedì e il Giovedì. E che, purtroppo, a distanza di pochissime settimane dall’esordio, anche un altro concorrente debba rinunciare a prendervi parte. Oltre ad Amedeo Goria, di cui vi abbiamo parlato in un nostro recente articolo, sembrerebbe che anche un altro naufrago non abbia superato le visite mediche. Di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

L’Isola dei Famosi, un altro concorrente non potrà partecipare al reality: di chi si tratta

Stando a quanto si apprende da Tv Blog, quindi, sembrerebbe proprio che per poter ammirare Ilary Blasi, in tutta la sua bellezza e professionalità, in un reality completamente nuovo per lei, bisognerà aspettare ancora un po’. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che L’Isola dei Famosi partirà da Venerdì 12 Marzo. E proseguirà per ben venti puntate. Le novità, però, non sono affatto terminate qui. Come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che sia venuto meno, all’interno del cast, un altro concorrente. Ebbene si: sembrerebbe essere proprio così. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che un altro naufrago si sia visto spezzare il sogno di sbarcare in Honduras a causa delle visite mediche. Sappiamo benissimo che, data l’emergenza Coronavirus, quest’anno i controlli medici sono ancora più severi e rigidi. È proprio per questo motivo che, dopo Amedeo Goria, anche un altro concorrente non potrà più prendere parte a questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Da quanto si apprende, sembrerebbe essere Giovanni Ciacci. Si, avete letto proprio bene: sembrerebbe che il famoso costumista non potrà più partire per l’Honduras perché non ha superato le visite mediche. Cosa succederà adesso? E, soprattutto, chi prenderà il suo posto? Staremo a vedere!

Un gran brutta notizia, quindi, la mancata partecipazione di Giovanni Ciacci. Anche perché, ne siamo certi, sarebbe stata un grandissima risorsa per L’Isola. Che ne pensate?