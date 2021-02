Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazioni sabato 20 febbraio: jackpot stellare, ecco i numeri vincenti di oggi.

Tutto pronto per una nuova serata di estrazioni. Come ogni sabato, a partire dalle ore 20.00, ci saranno le estrazione di Superenalotto Lotto e 10eLotto, che potrebbero regalare premi super succulenti per i giocatori più fortunati. Per chi riuscisse a centrare la sestina vincente del superenalotto, il jackpot di questa sera è di 110, 3 milioni di euro! Ma anche le altre quote non sono affatto da sottovalutare. Pronti a scoprire se questa è la vostra serata fortunata? Controllate la vostra schedina: ecco i numeri vincenti estratti sabato 20 febbraio 2021.

Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di sabato 20 febbraio

Pronti a scoprire se la dea bendata è dalla vostra parte questa sera, sabato 20 febbraio 2021? Come sempre, vi riporteremo i numeri vincenti de Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Come ben sappiamo, le estrazioni vengono effettuate tre volta a settimana, di martedì, giovedì e sabato. In caso di concomitanza della giornata di estrazione con una festività, l’estrazione viene posticipata. Quella di questa sera, sabato 20 febbraio 2021, è quindi la terza serata di estrazioni per questa settimana, l’ottava estrazione del mese di febbraio. E il jackpot del Superenalotto continua a crescere vertiginosamente: ben 110 milioni e 300 mila euro! Una cifra da capogiro, che verrà assegnata a chi centrerà il fatidico ‘6’. Che, nel 2020, è stato conquistato solo due volte: a La Spezia a Gennaio e il 7 Luglio a Sassari, dove il fortunato vincitore ha portato a casa 59,5 milioni di euro con una schedina da soli 3 euro. Un vero e proprio sogno! Chi riuscirà a realizzarlo per primo in questo 2021? Staremo a vedere! Intanto, tutti pronti a verificare le schedine di questa sera. I numeri vincenti estratti saranno resi noti e consultabili online a partire dalle 20.00. Buona fortuna a tutti!

Numeri Lotto

BARI 58 87 55 79 71

CAGLIARI 61 80 41 1 64

FIRENZE 10 37 82 17 63

GENOVA 24 1 54 67 69

MILANO 74 73 35 43 23

NAPOLI 9 40 39 81 38

PALERMO 90 68 10 29

ROMA 34 69 21 54 27

TORINO 57 58 67 21 70

VENEZIA 67 29 70 56 83

NAZIONALE 90 84 12 1 13

2. Numeri del Superenalotto

NUMERI VINCENTI: 25 18 65 75 31 3

Numero Jolly: 29

Numero SuperStar: 65

3. Numeri del 10eLotto

I numeri vincenti:

1 4 9 10 24

29 34 37 55 57

58 61 67 68 69

73 74 80 87 90

Numero Oro 58

Doppio Oro 58 87

Allora, siete anche voi tra i fortunati vincitori di questa sera? Non ve lo auguriamo con tutto il cuore!