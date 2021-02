Nel corso della puntata di Amici di Sabato 20 Febbraio, Maria De Filippi ha svelato un incredibile retroscena: la confessione inedita.

La puntata di Amici andata in onda quest’oggi, Sabato 20 Febbraio, è stata davvero fenomenale. A pochissime settimane di distanza dall’inizio di questo nuovo serale, anche nell’appuntamento odierno i ragazzi hanno continuato ad esibirsi dinanzi ai loro professori. E, soprattutto, a capire se hanno tutte le carte in regole per poter accedere alla fase finale del talent oppure no. Ovviamente, nel corso della puntata, non sono mancati i duri rimproveri e litigi tra gli insegnanti. Ma non è affatto finita qui. È proprio nel corso dell’appuntamento di oggi che Maria De Filippi, ‘interrogata’ da Rudy Zerbi, si è lasciata andare ad un incredibile retroscena. Si, avete letto proprio bene: molto probabilmente per la prima volta, la padrona di casa ha rivelato qualcosa davvero di inedito che riguarda principalmente la sua vita privata. E, soprattutto, la sua ‘routine’. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Maria De Filippi svela un incredibile retroscena: mai detto prima d’ora

Nel corso dell’appuntamento di Amici di Sabato 20 Febbraio, tra Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli si è verificato un acceso scontro. Da una parte, infatti, c’era il giudice di Tu si que Vales che ha chiesto alla conduttrice radiofonica perché ha scelto di mandare in sfida proprio Leonardo, dato che si erano proposti in tanti. E dall’altra parte, invece, c’era l’ex concorrente di Temptation Island che non ha fatto altro che rivelare di aver ‘assecondato’ le sue richieste. ‘Sei tu che lo hai messo in dubbio togliendogli la maglia’, ha detto la Pettinelli a Zerbi. È proprio a questo punto che Rudy, per sottolineare di aver cambiato idea, ha chiesto a Maria De Filippi se prendesse degli integratori per aiutare la memoria, facendo riferimento al fatto che, molto probabilmente, la sua collega avesse dimenticato che poi aveva deciso di riconsegnargliela la maglia. Tuttavia, ciò che ha catturato l’attenzione è l’incredibile retroscena svelato dalla padrona di casa. ‘Si, lo faccio ogni mattina’, ha detto la De Filippi.

Diteci la verità: quanti di voi, come Maria De Filippi, prendono gli integratori per stimolare la memoria?