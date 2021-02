E’ morto all’età di 71 anni l’ex calciatore Mauro Bellugi: Barbara D’Urso piange l’amico scomparso, l’aveva intervistato pochi giorni fa.

Un lutto straziante ha colpito il mondo del calcio: è mlorto Mauro Bellugi, ex difensore dell’Inter, dopo aver appena compiuto 71 anni qualche settimana fa. Purtroppo l’ex calciatore era stato contagiato dal Covid ed aveva subito l’amputazione di entrambe le gambe. La tragica scomparsa è avvenuta a Milano all’ospedale Niguarda dove era ricoverato dal 4 novembre, dopo l’esito positivo del tampone. Le complicanze erano state devastanti: colpito da trombosi, Bellugi si era visto privato dei due arti inferiori, intervento che aveva subito il 13 e il 20 novembre. Nonostante avesse affrontato la malattia in modo ottimista e con un sorriso, Mauro ha lasciato i suoi cari: un dolore enorme per sua moglie Lory e sua figlia Giada. E’ di pochi minuti fa il commovente saluto via social di Barbara D’Urso a Mauro.

Barbara D’Urso, la dedica social a Mauro Bellugi: “Sei un esempio”

Proprio pochi giorni fa, la celebre conduttrice di Pomeriggio 5 si era collegata con Mauro dall’ospedale. L’uomo era sembrato molto determinato a farcela nonostante tutto: “Mi hanno tolto anche la gamba con cui ho segnato al Borussia”, aveva cercato di sdrammatizzare con una battuta, ricordando il suo unico gol realizzato proprio mentre giocava nell’Inter. Barbara D’Urso sui canali social ha voluto ricordare l’amico scomparso dopo mille sofferenze e che nonostante tutto continuava a combattere come un leone. “Metto questa foto perché qui sorridi .. nonostante tutto quello che ti stava succedendo.. sorridi e canti con me.. come sempre….la canzone di Modugno… e quanto ridevi e quanto cantavi… !!!!! Sei un esempio Mauro… uomo , padre, marito .. ed amico meraviglioso… per sempre”, ha scritto sotto ad un post su Instagram la famosa conduttrice.

Un addio straziante, che lascia un enorme vuoto nel mondo del calcio e dello sport in generale.