Renato Zero, diciamoci la verità, è uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano. Nato a Roma il 30 Settembre del 1950, il buon Renato Fiacchini decanta di un successo davvero clamoroso. Con all’attivo ben 44 album pubblicati, il cantautore è una delle più grande personalità di sempre. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? In un nostro articolo, vi abbiamo parlato della sua vita privata. Ed, in particolare, vi abbiamo svelato se, nel suo passato, il buon Renato abbia avuto una moglie. Certo, sappiamo benissimo che il grandissimo Zero è padre. Ma vi siete mai chiesti, ad esempio, qualcosa in più sulla sua vita privata? Ebbene. Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sembrerebbe che il cantante romano non si sia mai sposato. E che, addirittura, sono davvero pochissime le relazioni ufficiali. Appurato questo, però, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla sua famiglia d’origine? Ci spieghiamo meglio: siete curiosi di sapere qualche dettaglio in più sui suoi genitori? In particolare, come si chiamano? O, addirittura, che lavoro facevano? Scopriamo insieme ogni cosa.

Chi sono i genitori di Renato Zero: che lavoro svolgevano?

Se da una parte, quindi, Renato Zero è un artista di fama non soltanto nazionale, ma si può dire davvero mondiale, cosa possiamo dire della sua privata? E quando diciamo ‘vita privata’, badate bene, facciamo riferimento non tanto alla sua sfera sentimentale, bensì a quella famigliare. E, soprattutto, a quella d’origine. Sappiamo che adesso il buon Renato è uno splendido papà e nonno. Cosa sappiamo, però, dei suoi genitori? In particolare, siete curiosi di sapere i loro nomi ed, ovviamente, il loro lavoro pregresso? Tranquilli, ci penseremo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Ebbene. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la mamma e il papà di Renato Zero abbiano svolto nella loro vita due mestieri completamente differenti e contrastanti tra di loro. A che cosa facciamo riferimento? Da quanto si legge, sembrerebbe che il padre del cantante romano fosse un poliziotto. E che, invece, la mamma fosse un’infermieri. Due mestieri, quindi, diversi. E, soprattutto, completamente lontani da quello che è diventato il mondo del cantautore romano. Ma, invece, cosa sappiamo dei loro nomi? Siete proprio desiderosi di saperlo, vero? Ebbene. Il padre di Renato Zero, da quanto si legge, si chiamava Domenico Fiacchini. E che, invece, sua madre si chiamava Ada Pica.

