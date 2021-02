Riconoscete questo splendido bambino? Oggi è famosissimo e si parla solo di lui in tv; ecco di chi si tratta.

Sono tanti i personaggi noti che, attraverso i social, condividono con i fan dolcissime foto del passato. In particolare, le foto da bambini, che emozionano tantissimo i followers, super affezionati ai propri beniamini. E qualche ora fa, proprio su Instagram, è apparso questo dolcissimo scatto. Riuscite a riconoscere questo bambino? Oggi è famosissimo, grazie alla partecipazione ad un seguitissimo programma tv. Parliamo di Uomini e Donne, dove lui è stato un amato tronista. Questa foto ricordo è stata condivisa proprio dalla sua dolce metà, che ha conosciuto nello studio di Uomini e Donne. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Guardate bene questo bambino: è un amatissimo protagonista di Uomini e Donne, lo avete riconosciuto?

Uno scatto dolcissimo, condiviso dalla sua fidanzata su Instagram. Riconoscete chi è questo meraviglioso bambino? Ebbene, è bellissimo anche oggi: si tratta di Davide Donadei, protagonista di questa stagione di Uomini e Donne. Il tronista pugliese ha fatto sognare tutti col suo percorso a Uomini e Donne, dove ha conosciuto Chiara Rabbi, la corteggiatrice con cui ha iniziato una splendida storia d’amore. Un percorso difficile per Davide, che è stato indeciso fino all’ultimo tra Chiara e Beatrice. Alla fine, però, il suo cuore a scelto e oggi i due formano una coppia unita e super affiatata. Sui social, Davide e Chiara condividono tantissimi momenti delle proprie giornate con i seguaci, che li seguono e li supportano con affetto. E proprio qualche ora fa, proprio Chiara ha condiviso questo scatto di un “mini” Davide, uno scatto davvero dolcissimo.

La scelta di Sophie

E dopo il lieto fine per Davide, è arrivato anche quello per la bellissima Sophie Codegoni. Nella puntata di ieri, venerdì 19 febbraio, è andata in onda la scelta della tronista, che ha deciso di iniziare una storia fuori dal programma con Matteo Ranieri. Che non ha esitato a dire si, abbracciando la sua dolce metà a centro studio: la pioggia di petali rossi ha incorniciato la scena. Dopo le scelte, come sempre, è tempo di nuovi troni: Samantha, Massimiliano e Giacomo sono pronti a vivere il loro percorso sul trono. Riusciranno a trovare l’amore? Noi glielo auguriamo di cuore!