Roberta di Padua interrompe la frequentazione con Riccardo Guarnieri a Uomini e donne: svelati i retroscena scottanti della rottura.

Sembrava una di quelle coppie pronte ad annunciare la loro uscita insieme da Uomini e Donne, quella formata da Roberta Di Capua e Riccardo Guarnieri. Invece, sembrerebbe proprio che la loro storia nasconda alcuni retroscena. Che, soprattutto, hanno condotto la bella dama del trono over, ormai veterana del parterre femminile, a fare marcia indietro. Il 41 enne aveva lasciato il programma con Ida Platano. I due si erano innamorati nel programma ed erano usciti insieme e dopo una breve convivenza sono scoppiati, riportando il cavaliere barese del trono over alla riscossa. La di Padua, dal suo canto, era appena uscita da una frequentazione con Michele Dentice. I due pupilli di Uomini e donne hanno, quindi, iniziato una frequentazione. E se all’inizio sembrava che tra i due ci fosse un forte affiatamento, ma soprattutto un’importante chimica, ad oggi sembrerebbe che soprattutto l’ultima componente sia andata a scemare.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Uomini e Donne, Roberta fa marcia indietro: non mi sento desiderata da Riccardo

L’ultima puntata di Uomini e Donne ha visto i due scontrarsi duramente al centro dello studio di Cinecittà. La decisione di rompere la conoscenza sarebbe stata un’iniziativa di Roberta di Padua, la quale sulla rivista Uomini e Donne Magazine ha dichiarato: “Non c’è stato un grande trasporto tra di noi”. “Questo mi fa pensare che probabilmente non gli piaccio più fisicamente, ma non riesce a dirmelo per paura di ferirmi”, parole dure quelle di Roberta, la quale si dice dispiaciuta. Ma soprattutto ammette di aver perso molta sicurezza in se stessa. Gli atteggiamenti di Riccardo hanno messo in discussione la sua femminilità e sensualità come donna. La Di Padua non si ferma qui. Gia nell’ultima puntata la donna aveva confessato che Riccardo fosse molto attento ai dettagli, quasi ossessionato. Ci tiene a vederla sempre in tiro, curata e con addosso i tacchi che la rendono più donna ma soprattutto trucco e “parrucco” sempre in ordine. Un vero tormento per una donna che vorrebbe piacere per com’è, anche nella sua semplicità.

Il cavaliere del trono over ha sempre dichiarato di non essere ancora entrato nella fase di innamoramento, ma a Roberta sembrava bastare il fatto che almeno ci fosse un trasporto e una forte attrazione fisica. Ma quando anche questa è andata a scemare, la bella Roberta ha stoppato la frequentazione sostenendo che il Guarnieri non avesse più niente da darle.