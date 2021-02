Rocco Casalino, a quanto ammonta il suo stipendio? In una sua intervista, l’ex concorrente del GF ha svelato la cifra del suo guadagno.

Era esattamente Settembre del 2000 quando, per la prima volta in assoluto, Rocco Casalino prendeva parte al Grande Fratello. Insieme a Pietro Taricone, Cristina Plevani, Marina La Rosa e tantissimi altri, il giovane Rocco prendeva parte alla prima edizione del famoso reality di Canale 5. Da quel momento, la sua scalata al successo ha ottenuto dei risultati davvero incredibili. E, badate bene, il buon Casalino non ha preso parte soltanto a diversi programmi televisivi, ma è stato anche una personalità molto attiva all’interno della politica italiana. Impossibile, infatti, dimenticare il suo debutto nel Movimento Cinque Stelle nel 2011. Fino poi a diventare, dal 2018 al 2021, il portavoce e capo dell’ufficio stampa del governo affidato a Giuseppe Conte. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: a quanto ammonta il suo stipendio? Se, come dicevamo precedentemente, Rocco è una personalità molto attiva e di spicco nella politica italiana, siete curiosi di sapere a quanto ammonta il suo guadagno? Scopriamolo insieme.

A quanto ammonta lo stipendio di Rocco Casalino? Il guadagno rivelato

Se, come dicevamo precedentemente, Rocco Casalino è stata una personalità di spicco all’interno della politica italiana, siete curiosi di sapere a quanto ammonta il suo stipendio? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato il diretto interessato. In una sua intervista a ‘Il Corriere della Sera’, risalente al 2018, l’ex concorrente del Grande Fratello ha svelato ogni cosa. E, soprattutto, ha svelato nel minimo dettaglio anche le sue ‘mansioni’. ‘Sono portavoce e capo ufficio stampa, dirigo una trentina di persone, sono reperibile giorno e notte, sette giorni su sette, lavoro 13-14 ore al giorno’, ha iniziato a dire Rocco Casalino. Svelando, quindi, di avere delle grosse responsabilità. Ecco, ma a quanto ammonta, quindi, il suo stipendio. Da quanto si legge, sembrerebbe che il suo guadagno ammonterebbe intorno ai 6 mila euro al mese. ‘È uno stipendio alto, non lo nego, ma è quello che è previsto per chi svolge il mio ruolo’, ha detto ancora il buon Casalino.

Sia chiaro: si tratta di dichiarazioni rilasciate nel 2018. Non sappiamo, quindi, se lo stipendio di Rocco Casalino si aggiri intorno a queste cifre o se sia cambiato qualcosa. Fatto sta che, fino a tre anni, il guadagno dell’ex gieffino era tale.